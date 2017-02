“Colo” di Teresa Villaverde

“La parola “colo” per il pubblico portoghese non ha un solo significato, bensì si usa quando si ha un bambino in braccio, oppure quando si è confusi o si provano emozioni diverse e strane. Per questo non l’ho voluta tradurre e l’ho voluta come titolo di questo film.” Così spiega la cinquantunenne regista e produttrice portoghese Teresa Villaverde nel presentare il suo lavoro in concorso al 67. Festival di Berlino.

Un film che ha diviso il pubblico in favorevoli o contrari, ma che non ha lasciato indifferenti.

Nelle oltre due ore della pellicola di fatto non succede qualche cosa in particolare, ma il tempo fluisce nella quotidianità di una famiglia vista con sguardo discreto e attento. “La crisi economica attuale ha messo in risalto difficoltà latenti: sappiamo che qualcosa vogliamo, ma non sappiamo che cosa; l’emergenza economica va al di là dei problemi finanziari, richiama incomunicabilità e solitudine. La grave disoccupazione tra 40/50enni inficia i loro rapporti con i figli”, prosegue la regista.

Nel film una famiglia piccolo borghese (madre, padre disoccupato e figlia 17enne studentessa), vive in una appartamento elegante e lindo di Lisbona. Ma quando viene loro staccata la corrente per morosità, anche le piccole cose prima quotidiane come ricaricare il cellulare diventano difficili, la solidarietà è scarsa.

La madre lavora anche di notte e si accolla le maggiori responsabilità e decisioni, diventando via via sempre più stanca, quasi un’ombra nella casa. Il padre compie azioni strampalate; la figlia cerca di allontanare i problemi astraendosi con amici, piccole droghe e aiutando una compagna di classe molto irresponsabile e incinta, non si sa bene se del padre dell’amica o di chi altri.

La critica alla società, che il film si vorrebbe proporre, è però troppo indiretta per essere incisiva; troppo facile dare tanta importanza a lunghe e belle immagini e a estenuanti e delicati silenzi: il risultato è che è tutto così implicito da perdere di comprensibilità. Probabilmente anche la recitazione distaccata e monocorde non giova alla resa emotiva.