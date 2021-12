Con l’omaggio a Filò Pieve di Soligo ricorda il suo poeta, Andrea Zanzotto

Nel centenario della nascita di Andrea Zanzotto (1921-2021) il suo paese natale, Pieve di Soligo, lo ricorda giovedì 16 dicembre alle 21 con ‘Caro Andrea Omaggio a Filò di Andrea Zanzotto’ allestito dal Coro Le Cicale con la partecipazione di Sandro Buzzatti per la regia di Sandra Mangini.



Lo spettacolo riporta il testo integrale di Filò. La prima parte è quella delle ‘visioni felliniane’.

Il primo componimento, che riguarda la scena iniziale del film Casanova diretto da Federico Fellini, è Recitativo Veneziano, un rituale, dedicato a Retia sanatrice tessitrice, scritto in un linguaggio veneziano immaginifico. Il secondo componimento, che riguarda la scena della Gigantessa bambina di origine veneta, è Cantilena Londinese, una filastrocca, sensuale, infantile e dolente, nel linguaggio petèl. Come la precedente, anche questa scena prende la forma di una visione onirica.

Una divinità femminile, multiforme, accogliente, conturbante, emanazione della Natura, appare nello spazio di un breve sogno notturno. Questi due componimenti sono proposti in una sorta di recitativo cantato originale ed agiti sulla scena da un gruppo di donne, il coro Le Cicale.

Zanzotto racconta di essere rimasto così turbato da questa esperienza compositiva da aver avuto il bisogno di scrivere un terzo componimento, in cui prende la parola in prima persona, Filò, un discorso, scritto in lingua madre; intimo come un soliloquio ma rivolto a tutti gli Uomini, a ciascuno di noi.

Filò risale al 1976, l’anno in cui il terremoto distrusse per due volte il Friuli. Zanzotto interroga la Terra, parla con la Dia, guardandola negli occhi, in un coraggioso viaggio interiore nel Mistero dell’esistenza.La protagonista è la Parola, nella sua nuda, cristallina luminosità, che disvela il pensiero dell’Autore, il suo lascito per l’oggi e per il domani, il senso profondo del suo fare poesia.

La drammaturgia sonora per ‘Recitativo Veneziano’ è di Antonella Talamonti, la musica per ‘Cantilena Londinese’ di Giuseppina Casarin, il paesaggio sonoro di Paolo Pax Calzavara

Lo spettacolo è stato allestiito con la con la collaborazione della Compagnia Arti e Mestieri e di Echidna.