Conclusasi la Biennale d’Arte di Venezia – Viva Arte Viva

Domenica 26 novembre 2017 si è conclusa la 57. Esposizione Internazionale d’Arte – Viva Arte Viva – organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta e curata da Christine Macel che ieri hanno incontrato la stampa nazionale e internazionale per un Incontro Aperto, volto a tracciare le considerazioni finali su una Mostra che ha richiamato una straordinaria attenzione e un’altissima affluenza di visitatori.

Durata poco più di 6 mesi, la Mostra si è chiusa con oltre 615mila visitatori (per la precisione 615.152) a cui si aggiungono 23.531 presenze nel corso della vernice. Dati che confrontati con i 501.502 visitatori del 2015, registrano un incremento del 23%.

Grande la presenza di giovani: i visitatori sotto i 26 anni hanno rappresentato il 31% dei visitatori totali. In particolare, gli studenti che hanno visitato la Mostra in gruppo sono stati il 15% del totale dei visitatori.

“Al di là delle soddisfazioni che portano con sé i record – ha dichiarato il Presidente Paolo Baratta – cui non si deve né inchinarsi né assuefarsi, a me piace pensare che oltre ai meriti della nostra curatrice Christine Macel, che vanno tutti riconosciuti, questi numeri sono anche il sintomo di alcuni fenomeni generali positivi. Innanzitutto si rivela una crescente familiarità del pubblico con l’arte contemporanea. E ci piace pensare che questa frequentazione sia frutto del desiderio di avere l’arte e gli artisti come compagni di viaggio. In secondo luogo mi pare possa rivelare una crescente volontà di scoprire personalmente e direttamente la vitalità dell’arte rispetto ai bombardamenti quotidiani di suoni e immagini cui il mondo è sottoposto e con i quali si vogliono indurre vari comportamenti (compresi tra questi bombardamenti quelli che ogni tanto ci colpiscono sui valori di mercato raggiunti da alcune opere d’arte contemporanea).”

I dati della Mostra

120 artisti invitati alla Mostra 86 partecipazioni nazionali 30 partecipazioni nazionali nei padiglioni storici ai Giardini 23 (con Italia) partecipazioni nazionali all’Arsenale 33 partecipazioni nazionali nel centro storico di Venezia 3 nazioni presenti per la prima volta sono: Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria. 3 nazioni che partecipano dopo una lunga assenza: Stato Plurinazionale della Bolivia (ultima volta da solo 1966 poi con I.I.L.A), Malta (ultima volta 1999), Tunisia (prima e ultima volta 1958) 1 Progetto Speciale (Padiglione delle Arti Applicate in collaborazione con il Victoria and Albert Museum di Londra) 23 Eventi collaterali

Tavole Aperte: Si sono svolte 68 Tavole Aperte, di cui 49 con gli artisti di Viva Arte Viva e 19 con gli artisti delle Partecipazioni Nazionali, per un totale di 87 artisti (63 dalla Mostra e 24 dai Paesi) e 2.100 partecipanti. Tutti gli incontri sono stati trasmessi in streaming sul sito della Biennale.

La Mia Biblioteca: Il progetto La Mia Biblioteca – Unpacking my Library al Padiglione Stirling dei Giardini, ha raccolto 470 volumi che entreranno a far parte della collezione della Biblioteca ASAC della Biennale di Venezia.

Performance: Numerose le performance che durante i sei mesi di Mostra sono state visibili in streaming sul sito della Biennale di Venezia e sono ora tutte disponibili sulla piattaforma Biennale Channel.

Educational: 64.347 (3.738 gruppi) i partecipanti alle attività educational e ai servizi di visite guidate, con un incremento del 15% rispetto al 2015.

Biennale Sessions: Il progetto Biennale Sessions – dedicato alle Università, Accademie di Belle Arti, istituzioni di ricerca e formazione nel settore dell’architettura, delle arti visive e nei campi affini – ha favorito per il settimo anno consecutivo la visita della Mostra a gruppi di studenti e docenti, registrando anche quest’anno un’alta partecipazione di università straniere. 68 università convenzionate di cui 23 università italiane e 45 straniere provenienti da 4 continenti tra cui 8 britanniche, 4 tedesche, 4 spagnole.

3.663 studenti universitari provenienti da tutto il mondo hanno inserito la visita alla Biennale Arte 2017 all’interno del loro percorso formativo e considerato La Biennale un luogo di approfondimento e di ricerca.

Comunicazione / Attività ufficio stampa: 5.000 i giornalisti accreditati in vernice (ripartiti tra 3.400 giornalisti internazionali e 1.600 giornalisti italiani). Oltre 3.500 gli articoli che compongono la rassegna stampa italiana e straniera ad oggi (tra quotidiani, periodici, web, radio e tv)

Gli sponsor: La 57. Mostra è stata realizzata anche con il sostegno di Swatch, Partner della manifestazione, Artemide, JTI (Japan Tobacco International), Vela-Venezia Unica, Bloomberg Philanthropies, illycaffè, COIMA, i-AMFoundation e Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ringraziamenti a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Garage San Marco.

È interessante richiamare l’attenzione sulle tante persone venute per la 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che hanno visitato la Biennale Arte 2017, tra queste figurano anche personalità appartenenti al mondo del cinema, in particolare, attrici come Annette Bening, Susan Sarandon, Sonia Bergamasco, Jasmine Trinca, Greta Scarano; tra gli attori Melvil Poupaud, Yorgos Zois,Ricky Tognazzi; numerosi registi come Ildiko Enyedi, Edgar Wright, Céline Sciamma, Rakhshan Banietemad, Rebecca Zlotowski, Ami Canaan Mann, Mark Cousins, Fien Troch, Michel Franco, Giuseppe Piccioni; critici cinematografici come David Stratton; scrittori e sceneggiatori quali Geoff Andrew e Andrés Duprat; musicisti come Ryuichi Sakamoto e Albert Lee; coppie celebri del cinema come Deborah e John Landis, Jennifer Lawrence e Darren Aronofski.

Ringraziamenti

La Biennale di Venezia ringrazia il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Istituzioni del territorio che in vario modo sostengono La Biennale, la Città di Venezia, la Regione del Veneto. Un ringraziamento va ai Donor, importanti nella realizzazione della 57. Esposizione d’Arte. In particolare, i ringraziamenti vanno a Christine Macel e a tutto il suo team.

Si ringraziano, infine, tutte le professionalità della Biennale applicate con grande dedizione alla realizzazione e alla gestione della Mostra nei 6 mesi e mezzo di durata.

I video di tutte le iniziative della Mostra e le interviste ai protagonisti sono visibili nel sito istituzionale www.labiennale.org e suhttp://www.labiennale.org/it/biennale-channel

Sito web ufficiale della Biennale Arte 2017: www.labiennale.org

