Ciak si gira: si concludono domani a Cortina D’Ampezzo, per poi proseguire a Roma, le riprese di “Cortina Express”, il nuovo film commedia di Eros Puglielli con Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, prodotto da Be Water Film in associazione con Medusa Film, in collaborazione con Prime Video e con il sostegno di Veneto Film Commission, in uscita nei cinema il 23 dicembre 2024.

Il film è stato presentato oggi a Cortina dal cast – Christian De Sica, Lillo Petrolo, Francesco Bruni – il regista Eros Puglielli, i produttori Mattia Guerri (Be Water), Giampaolo Letta (Medusa), il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, il direttore di Veneto Film Commission Jacopo Chessa.

Sei settimane di riprese tra la perla delle Dolomiti – un habitué delle produzioni cinematografiche – e Roma, ambientate durante le feste di Natale, per una commedia divertente che mette a nudo vizi e virtù del mondo contemporaneo.

Le location di Cortina e del territorio ampezzano utilizzate per le scene, con il supporto locale di Cortina IN, sono Passo Falzarego / Col Gallina, un’abitazione privata in località Crignes, Corso Italia, Hotel Cortina, boutique Bredo, Caffè Royal, Bar Sport, Ampezzan Fiori.

“Ancora una volta la Perla delle Dolomiti diventa set ideale per un film – dichiara Luigi Bacialli, presidente della Fondazione Veneto Film Commission – grazie a una produzione che fa da volano per l’economia locale e il turismo. Cortina Express è il ritratto di una società che è cambiata molto negli ultimi anni, con i suoi pregi e i suoi difetti, e che questo film iconico coglie e descrive con ironia e realismo straordinari”.

“Cortina Express è una bellissima occasione per il territorio – sottolinea Jacopo Chessa, direttore di Veneto Film Commission – sia in termini di promozione, grazie alla presenza di grandi nomi in una commedia che avrà grande distribuzione, sia per le importanti ricadute che una produzione di questo genere crea sul Veneto. Per questo impegno ringrazio Be Water e Medusa, sicuro che la collaborazione e la scelta della nostra regione come location durerà a lungo”.

In “Cortina Express”, durante il Natale le strade e le piste di Cortina si popolano dei personaggi più diversi, riuniti tra le incantevoli montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo. Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso; Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell’amore di sua figlia; e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po’ ignavo. Insieme a loro, molti altri personaggi, ognuno involontariamente legato al destino degli altri in situazioni esilaranti, cercano il proprio lieto fine.

CORTINA EXPRESS

regia Eros Puglielli

con Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D’Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Veronica Logan, Agata Samperi, Marco Marzocca

scritto da Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli

produzione esecutiva Goon Films