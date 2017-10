Ingegnere – per vent’anni alla IBM – scrittore – 43 libri tradotti in 19 lingue – sceneggiatore e regista – Così parlò Bellavista, Il Mistero di Bellavista, 32 Dicembre, Croce e Delizia – attore – Sabato, Domenica e Lunedì, Francesca e Nunziata, … – così Luciano De Crescenzo, classe 1928, è raccontato nell’opera prima di Antonio Napoli.

Una carriera sopra le righe: dalla Facoltà di Matematica all’IBM fino al successo letterario e televisivo, inarrestabile dopo la partecipazione al programma Bontà Loro di Maurizio Costanzo; Così Parlò De Crescenzo è un omaggio all’uomo, all’artista, al “filosofo raccontatore” attraverso vecchie immagini, foto d’archivio, ovviamente e soprattutto della sua Napoli, scene e immagini dei suoi film, interviste non solo che il regista rivolge a lui, ma anche agli amici della sua vita: Renzo Arbore, Isabella Rossellini, Bud Spencer, Lina Wertmüller, Marisa Laurito, Renato Scarpa, Benedetto Casillo e Marina Confalone.

Antonio Napoli restituisce l’onestà dell’ironia pungente di questo divulgatore di bellezza e filosofia, il suo amore per la figlia Paola, la passione per le donne, la nostalgia del tempo che passa. Il risultato è un delizioso documentario, un gioioso album di ricordi, velato di quella malinconia che non guasta, su un personaggio raffinato in grado di arrivare a tutti con le sue opere.