“Cross-Pollination: Honeybees and Murano Glass”, tavola rotonda in occasione della Venice Glass Week, approfondisce il ruolo cruciale delle api da miele per la salvaguardia del nostro ambiente e discute la possibile relazione tra arte, natura e vetro di Murano.

Molteplici fattori contribuiscono alla progressiva estinzione delle api: gli OGM, l’utilizzo di pesticidi neurotossici, lo stress e la mancanza di biodiversità nella dieta di questi preziosi animali. Questa tavola rotonda non vuole solo sensibilizzare il pubblico in merito a una minaccia globale nei confronti della natura, ovvero l’estinzione delle api da miele, ma invita inoltre a discutere di soluzioni pratiche a questo problema, della relazione tra arte e natura e delle possibili analogie con la comunità in declino dei maestri vetrai di Murano. La discussione attirerà l’attenzione del pubblico su queste due “colonie” che hanno molto in comune, più di quanto possa sembrare a un primo sguardo.

Il tema della conferenza è stato introdotto per la prima volta nel 2013 in occasione della mostra personale di Judi Harvest “Denatured: Honeybees+Murano”, realizzata insieme a “Bees without borders” (organizzazione americana che promuove l’api- coltura come un mezzo per combattere la fame nel mondo), associazione con la quale l’artista collabora dal 2006.

“Denatured: Honeybees + Murano” è un progetto ambizioso e continuativo che ha

portato alla realizzazione e all’installazione permanente di Honey Garden, Murano:

un’oasi di piante da frutto e fiori abitata originariamente da quattro famiglie di api da miele, diventate attualmente sette. Il giardino è stato creato dall’artista in un campo abbandonato di 250 m2, all’interno dell’area della fabbrica di vetri di Giorgio Giuman nell’isola di Sacca Serenella a Murano. Durante il mese di marzo 2013 Judi Harvest ha condotto nell’isola 6 imbarcazioni colme di terriccio e piantato nel campo incolto 30 alberi da frutta e 500 tipi diversi di fiori profumati, tra cui lavanda, gelsomino, rose, salvia, rosmarino, begonie per creare l’ambiente ideale per le api da miele. Un mese dopo l’artista ha installato nel giardino 4 arnie completamente funzionanti, la popolazione di api da miele è aumentata nel corso degli anni e oggi, nel 2017, sono presenti ben 7 alveari perfettamente in salute.

Attualmente l’Honey Garden è attivo e produce più di 60kg di miele due volte l’anno. Il miele dell’estate 2017 potrà essere acquistato durante la conferenza. La fabbrica di vetri di Murano, grazie anche a questo progetto, ha incrementato la propria attività e continua a collaborare con artisti di tutto il mondo.

Propagation: Bees + Seeds, 2017 rappresenta un’evoluzione di DENATURED: Honeybees + Murano, 2013, opera nata in uno spirito di attivismo ambientale.

La mostra, che fa parte dell’esposizione “Beauty and the Beast” in corso a Palazzo Tiepolo Passi (2774 San Polo), è visitabile fino al 26 novembre da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Cross-Pollination: Honeybees and Murano Glass

Tavola rotonda in occasione della Venice Glass Week :

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Palazzo Franchetti, Sala del Portego

San Marco 2482, Venezia

Sabato 16 settembre 2017

11:00 – 14:00

Partecipanti alla tavola rotonda:

Judi Harvest – Artista e Apicoltrice, New York – Venezia

Andrea Grigoletto– Direttore del Fenice Green Energy Park, Padova

Lorenzo Bonometto – Società Veneziana di Scienze Naturali, Venezia

Giorgio Giuman – Maestro Vetraio presso Giuman fabbrica di vetro di Murano

Bruno Amadi – Maestro Vetraio, Venezia

Vittorio Costantini – Maestro Vetraio, Venezia

Roger Repohl – Apicoltore e Professore, New York

Luca Polo – Apicoltore, Murano e Mestre, Venezia

Gianni Pozzani – Apicoltore, Storia dell’Arte, Murano vetri cammeo, Verona