Danza senza confini. A La Spezia l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo

Evento culminante di una partnership artistica ad altissimo livello, il 13 luglio va in scena presso il Teatro Civico di La Spezia (ore 21.30) uno spettacolo di danza a coronamento della Masterclass ufficiale tenuta in città dall’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, a partire dal 3 luglio, in sinergia con la locale Scuola di danza La Maison de la Danse ssd diretta da Emmanuelle Ricco.

L’Accademia Vaganova è un’istituzione che vanta pochi eguali nel panorama del balletto mondiale; fondata a San Pietroburgo nel 1738 per volontà dell’Imperatrice Anna Ivanovna, ha prodotto nel corso della sua storia alcuni fra i più grandi danzatori di tutti i tempi, da Anna Pavlova a Rudolf Nureyev, da Natalia Makarova a Mikhail Baryshnikov e molti altri. La sua disponibilità a rendersi soggetto di un’approfondita esperienza didattica oltre confine, portando i propri allievi migliori a La Spezia in stretta collaborazione con La Maison di Emanuelle Ricco, già di per sé rappresenta un evento storico. Titolari delle lezioni, i professori ordinari dell’Accademia Maria Gribanova, capo del Dipartimento di Metodologia della tecnica classica, e Vadim Sirotin, docente di “danza di carattere” (disciplina inaugurata proprio dai maestri dell’Accademia di Vaganova all’inizio del secolo scorso), ciascuno chiamato ad applicare con rigore il proprio approccio didattico.

Emmanuelle Ricco, fondatrice di La Maison de la Danse di La Spezia, commenta con entusiasmo tale esperienza: “Nel 2018, anno della cultura russa in Italia, siamo ancora più lieti e onorati di essere partner di un evento Ufficiale dell’Accademia Vaganova e di condividere la tradizione russa nel Nostro Paese, nonché di aver offerto questa importante opportunità di formazione a studenti e insegnanti, culminante con lo spettacolo finale del 13 luglio aperto anche alla cittadinanza”. Anche Vadim Sirotin esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto: “In queste giornate ho visto la passione per la danza in tutti gli studenti dai più grandi ai più piccoli, in ognuno la luce del desiderio di conoscenza negli occhi. Non tutti diventeranno professionisti della danza, ma ognuno di loro con un importante bagaglio. E’ stata una bellissima esperienza insieme a La Maison de la Danse”. Soddisfazione pienamente rilanciata dalle parole di Maria Gribanova: “Un’esperienza formativa molto bella, gli studenti sono attenti e interessati e questo si vede anche con i progressi che stanno avvenendo anche se sono passati pochi giorni. Mi fa molto piacere che il balletto sia così apprezzato dagli studenti. Dopo Giappone e Corea sicuramente l’esperienza in Europa e precisamente in Italia è importante per poter trasferire con passione e amore 280 anni di tradizione Vaganova.”

Lo spettacolo vedrà la partecipazione non solo di tutti gli allievi del corso, ma anche di quattro dei migliori studenti dall’Accademia Vaganova stessa. Si tratta di Daria Nikitina, Maria Cherniavskaia, Ian Begishev e Evgenii Korshunov, impegnati a portare in scena nell’occasione le coreografie seguenti: Daniel AUBER – Pas de quatre (cor. di F. Miozzi); Pablo de SARASATE – Danza spagnola (cor. di V. Sirotin); Frédéric CHOPIN – Mazurka, Ludwig MINKUS – Variation from PAQUITA (cor. M. Petipas); Riccardo DRIGO – Variation from GISELLE, Peasant Pas de deux (cor. M. Petipas); Adolphe ADAM – Variation from Classic Pas de deux (cor. L. Lavrovski); Simon PAULLI – Variation from THE KERMSSE IN BRUGES (cor. A. Bournonville).

L’accompagnamento dal vivo al pianoforte è curato da Nelli Teszter, Maestra accompagnatrice presso la Hungarian National Ballet Academy, e Svetlana Orlova, Maestra al pianoforte presso la Hungarian Opera House.