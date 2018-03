Il regista cinematografico e teatrale, Milo Rau riesce anche questa volta a metterci dinanzi a performance estreme con Das Kongo tribunal, film-documentario dove riunisce, in una simulata aula di tribunale analisti, vittime e “carnefici” del conflitto che da 20 anni si protrae nella regione dei Grandi Laghi in Congo.

Le vere persone implicate, dunque, sono chiamate ad essere “personaggi” ed a testimoniare in un finto processo in cui la divaricazione fra forma e contenuto diviene fattore portante della performance. Le scene del processo sono inframezzate da riprese della preparazione dello stesso e da pezzi di reportage ripresi direttamente sui luoghi degli eventi. Le riprese delle verdeggianti colline della zona entrano in contrasto con le crude immagini delle vittime, che l’autore non ha paura di mostrare per come realmente sono, infatti l’ obiettivo dichiarato dell’opera è quello di portare a galla la verità, essendo questo processo di nessun valore in termini giuridici. La visione del film porta agli occhi le contraddizioni degli avvenimenti in un paese in cui la ricchezza alimenta il conflitto e lo sfruttamento invece di essere strumento utile al paese ed ai suoi cittadini. L’arte riesce ad arrivare dove la politica ha fallito.

Recensione di Francesca Cordioli