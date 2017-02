Debutta “Maryam” del Teatro delle Albe

È vicina al debutto Maryam, la nuova produzione del Teatro delle Albe in collaborazione con Teatro de gli Incamminati/deSidera dedicata alla figura di Maria, madre di Gesù, come simbolo dell’incontro tra Cristianesimo e Islam: la prima nazionale sarà l’8 febbraio al Teatro Elfo Puccini di Milano, dove rimarrà fino al 12 dello stesso mese, dopo le anteprime degli scorsi 27-28-29 gennaio alla Sala Assoli di Napoli e quella del prossimo 4 febbraio al Teatro Kismet di Bari.

Il testo è di Luca Doninelli, finalista al Premio Campiello 2016, che torna a collaborare con Le Albe dopo La Mano. Maryam racconta quanto la figura di Maria «sia centrale nel Corano e nella cultura islamica. In tempi di terrorismi e di ferocia, Maryam si pone come la “donna dell’incontro”», scrivono le Albe. Ermanna Montanari, protagonista in scena, interpreta tre donne palestinesi «che condividono con Maria il dolore per la morte dei figli, morti dovute all’ingiustizia e agli orrori del mondo – continua la compagnia -. Madri che si rivolgono a lei per chiedere consolazione, o per gridare la propria rabbia, per reclamare vendetta, o semplicemente per invocare una risposta al “perché” della guerra e della violenza. La invocano come accade in tanti santuari musulmani del Medio Oriente e del Maghreb. Ed è infine Maryam stessa ad apparire e a condividere, madre tra le madri, il dolore di quelle donne».

Marco Martinelli e Ermanna Montanari firmano ideazione, spazio, costumi e regia dello spettacolo. Con Maryam le Albe continuano a sperimentare il connubio tra la voce della Montamari e la musica di Luigi Ceccarelli, che ha appena dato vita a Luṣ, concerto in lingua romagnola da un testo di Nevio Spadoni.

«L’idea di Maryam viene da lontano – scrive Luca Doninelli – precisamente dalla Basilica dell’Annunciazione di Nazareth dove mi recai tra il 2005 e il 2006. Lì assistetti allo spettacolo di una fila quasi ininterrotta di donne musulmane che entravano nella basilica per rendere omaggio alla Madonna. Conoscevo già la devozione dei musulmani per Maria, ma quella visione mi colpì ugualmente per la sua solennità, per la certezza fiduciosa che quelle donne mi trasmettevano. Me la sono portata dentro per anni, finché, volendo scrivere un testo teatrale su Maria, mi è balzata alla memoria».

La regia del suono è di Marco Olivieri, il disegno luci di Francesco Catacchio, la direzione tecnica Luca Fagioli. Assistente allo spazio e costumi è Roberto Magnani , la consulenza e traduzione in arabo è di Tahar Lamri; i video sono realizzati da Alessandro Renda; in video Khadija Assoulaimani.

La tournèe prosegue il 17 e 18 febbraio al Teatro Due di Parma.