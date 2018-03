“Li gettavamo nel fuoco vivi. Come urlavano! Mi sembra di sentirli ancora”. È la voce fuoricampo del fantasmatico protagonista, unico collocutore de Il congresso dei pinguini di Hans-Ulrich Schlumpf. Quest’ultimo, oltre a essere il padre cinematografico di Luc Jacquet ( La marcia dei pinguini, documentario premio Oscar 2006), si potrebbe definire il pioniere di un nuovo genere. Sembra aderire a un approccio quasi vertoviano. Citando la teoria del cine-occhio dell’avanguardista russo osserviamo in Schlumpf l’importanza di “cogliere la vita sul fatto, la realtà”, “mostrare gli uomini (nel nostro caso gli animali della Georgia del Sud) per leggere i loro pensieri messi a nudo dall’occhio della cinepresa”. Infatti la voce fuori campo è chiamata a un compito preciso, interpretare il congresso dei pinguini, i quali denunciano, come la m.d.p., le empietà umane nei confronti della natura. Siamo noi, al di qua dello schermo, i colpevoli. Sono i chimici ambientali a comunicarlo in una suggestiva sequenza di visi che volgono severamente lo sguardo verso l’obiettivo. Nella conferenza dei pinguini è dunque maggiormente ragguardevole il simbolismo della conferenza, mentre i pinguini sono degli strumenti che si moderano a un piano più modesto. Non sono vittime dell’attenzione descrittivista “alla National Geographic”. Sono bestie caratterialmente antropomorfe nelle loro statuarie giaciture e goffamente nobili sfilate.

Tra campi lunghi, panoramiche, riprese aeree e di kubrickiane steady cam, Schlumpf costruisce un’opera, nonostante i suoi 25 anni, ancora attuale e avveniristica, sperimentale ed ammaliante.

Recensione di Andrea Viggiano