Dopo aver conquistato il pubblico americano ottenendo oltre 21 milioni di telespettatori, Descendants 2, il nuovo Disney Channel Original Movie diretto e prodotto da Kenny Ortega (High School Musical e Camp Rock) con protagonisti i figli dei cattivi Disney, sta per arrivare il prossimo 23 settembre alle ore 14 su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky).

In Descendants 2 ritroveremo Mal, la figlia di Malefica, Evie la figlia della Regina Cattiva, Jay, figlio di Jafar e Carlos, figlio di Crudelia de Mon, alla ricerca di un nuovo equilibrio nella loro rinnovata vita nel regno di Auradon. Quando la pressione di diventare regina diventa eccessiva, Mal insieme ai suoi amici decide di tornare sull’Isola dei Perduti, dove nel frattempo la sua acerrima nemica Uma, figlia della perfida Ursola, ha preso il suo posto autoproclamandosi regina. Uma è molto risentita di non essere stata selezionata da Ben per frequentare la scuola di Aurodon e decide così di dar vita a una sua gang di pirati. La gang include Harry e Gil, rispettivamente i figli di Capitan Uncino e Gaston che insieme ad Uma lotteranno per rompere le barriere tra l’Isola dei Perduti e Auradon e liberare una volta per tutte i figli dei cattivi imprigionati sull’Isola.

In Descendants 2 tornano Dove Cameron (“Liv e Maddie”), Cameron Boyce (“Jessie”), Sofia Carson, (“Adventures in Babysitting”), Booboo Stewart (“X-Men Days of Future Past”), e Mitchell Hope che interpretano rispettivamente Mal, Carlos, Evie, Jay e il re Ben. Accanto a loro nuovi personaggi: China Anne McClain (“A.N.T. Farm”) interpreta Uma, la figlia di Ursula; Thomas Doherty (“The Lodge”) è Harry, il figlio di Capitan Uncino; Dylan Playfair (“Some Assembly Required”) dà il volto a Gil, il figlio di Gaston; e Anna Cathcart (“Odd Squad”) interpreta Dizzy, figlia della sorellastra di Cenerentola, Genoveffa e nipote della matrigna. Tornano anche in questo sequel Brenna D’Amico nel ruolo di Jane, la figlia della Fata Turchina è interpretata ancora una volta da Melanie Paxson; Dianne Doan è la figlia di Mulan, Lonnie; Jedidiah Goodacre, è Chad, il figlio di Cenerentola; Zachary Gibson nel ruolo di Doug, il figlio di Cucciolo; Keegan Connor Tracy nei panni di Belle e Dan Payne che torna ad interpretare la Bestia. Kenny Ortega (High School musical e Camp Rock), vincitore di una Emmy, è regista e produttore esecutivo insieme a Wensy Japhet ( “An Education”, “ Il lavoro italiano”). Ortega ha curato inoltre le coreografie del film.

Descendants 2 andrà in onda il 23 settembre alle ore 14.00 solo Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky)