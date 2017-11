Design Miami / torna a Miami Beach dal 6 al 10 dicembre per la sua tredicesima edizione come forum globale per il design, riunendo i più influenti collezionisti, galleristi, designer, curatori e critici.

Quest’anno, la fiera presenta trentaquattro gallerie e undici installazioni di Design Curio, oltre ad una solida offerta nelle sezioni Satellites, Collaborations e Design Talks, oltre ad eventi esclusivi, tutti situati a pochi passi da Art Basel Miami Beach, la prima mostra d’arte americana.

Trentaquattro delle principali gallerie di design di tutto il mondo presenteranno le loro ultime proposte, tra queste ci sono quattro nuovi ingressi: Converso (New York) che proporrà arredi e oggetti moderni, tra cui mobili disegnati da architetti, prototipi ed edizioni limitate. Lebreton (San Francisco), specializzato su opere di Jacques Quinet, Maison Gerard (New York), illuminazione contemporanea, scultura e ceramica, e mostrerà una monumentale Isolation Sphere di Maurice-Claude Vidili, e infine Siegelson (New York), specializzato nella gestione di gemme preziose e gioielli rari.

Presentazioni importanti includono mostre personali alla Kreo Gallery, con opere di design in edizione limitata da i fratelli parigini Ronan e Erwan Bouroullec, con mobili destinati ad ampie installazioni spaziali e architettoniche, e la Magen H Gallery, che presenta mobili del designer francese e maestro artigiano del legno Pierre Chapo, che ha tra le sue influenze Le Corbusier, Charlotte Perriand e Frank Lloyd Wright.

Una forte presenza di designer americani storici e contemporanei si farà sentire in tutta la fiera, compreso il lavoro di George Nakashima, falegname, architetto e produttore di mobili che è considerato un padre del movimento artigianale di studio americano alla Modern Gallery (Philadelphia); Katie Stout e gli Haas Brothers alla R & Company; i gemelli ed artisti Doug e Mike Starn presenteranno la prima collezione di mobili alla Cristina Grajales Gallery.

La fiera include per la prima volta esempi di mobili Shaker, un movimento il cui focus è sulla forma e le proporzioni, l’asimmetria e gli elementi multiuso che aggiungono l’interesse visivo senza essere classificato come pura decorazione.

La presentazione della John Keith Russell Antiques (South Salem, New York) alla di Design Curio propone eccezionali esempi della tradizione Shaker proveniente dal loro ampio inventario, e comprendono tavoli, sedie, scrivanie e stufe insieme ad oggetti più piccoli, come ad esempio cesti e scatole.

Come vincitore della Panerai Design Miami / Visionary Award 2017, la Mwabindo School presenterà The Mwabindo Series, dei prototipi di mobili commissionati da Design Miami / e progettati da Christ & Gantenbein per la Mwabindo School nel sud dello Zambia.

“Il Panerai Design Miami / Visionary Award 2017 ci consente di porre l’obiettivo su una stimolante collaborazione tra Selldorf Architects, 14+ Foundation e Rashid Johnson per costruire la Mwabwindo School nelle zone rurali dello Zambia“, ha dichiarato Rodman Primack, Chief Creative Officer di Design Miami /. “Siamo onorati di aver potuto accrescere questa partnership di successo attraverso la nostra commissione di mobili di Christ & Gantenbein per l’aula d’arte della scuola. I tavoli, le sedie e gli sgabelli in legno sono sia durevoli che sostenibili, progettati per resistere alla prova del tempo e per essere assemblati dalla comunità, speriamo che questo progetto sarà in grado di creare un impatto tangibile e duraturo sull’area“.

La Maison di champagne Perrier-Jouët rinnova la sua collaborazione con Design Miami / grazie all’opera Becoming, realizzata dagli artisti Petra Bachmaier e Sean Gallero di Luftwerk, Chicago.

Becoming utilizza colori e luci proiettati per reimmaginare ambienti familiari in modi inaspettati. Lo spazio immersivo all’interno di Design Miami / sarà caratterizzato da un flusso e riflusso ritmico di luce colorata che si tradurrà in una rivisitazione audace e contemporanea degli storici legami della Maison con Art Nouveau.

“Volevamo portare i visitatori in un viaggio, rivelando le strutture nascoste che portano la bellezza in un flusso e riflusso di luce colorata“, ha affermato Luftwerk.

Così come a Design Miami / che come all’Eden by Perrier-Jouët e all’aeroporto internazionale di Miami a dicembre, Perrier-Jouët offrirà ai visitatori di Miami un’innovativa concezione progettuale dell’era digitale, che reinventa la natura e rimanda al patrimonio dell’Art Nouveau della Maison.

Louis Vuitton presenta nuovi prodotti della sua collezione Objets Nomades, in particolare un’esclusiva edizione in turchese del Bomboca Sofa, e un nuovo pezzo di Fernando e Humberto Campana. Il divano Bomboca, dal nome di dolci serviti in occasione di matrimoni e feste per bambini in Brasile e che significa “molto buono”, è un arredo modulare che è stato originariamente ispirato a forme di nuvole e di mele marine rotonde. Il risultato è come un puzzle in cui otto cuscini rimovibili sono disposti in un guscio rigido rivestito in pelle.

Altri Objets Nomades che faranno il proprio debutto in Design Miami / 2017 includono i pezzi creati da designer internazionali come Atelier Oï, India Mahdavi, Patricia Urquiola e Marcel Wanders. Una selezione di Objets Nomades saranno anche visibili allo store Louis Vuitton nel Miami Design District Store . Louis Vuitton Objets Nomades è una collezione in continua espansione di mobili da collezione in edizione limitata, ispirata alla storica Art of Travel della Maison, che reinterpreta il suo spirito essenziale.

La coppia di designer Fien Muller e Hannes Van Severen di Muller Van Severen sono stati invitati al Design Miami / per creare una replica completa del loro vero salotto. Intitolato A Wild Thing e realizzato in collaborazione con Airbnb questa sorprendente installazione è completata da oggetti molto personali, tra cui opere d’arte dei membri della famiglia dei designer, souvenir che hanno raccolto nel tempo e mobili originali di loro progettazione. Ma c’è di più. Gli oggetti di questa installazione “sussurrano” storie delle loro vite nascoste che guidano i visitatori in modo discreto nella stanza.

New Spring è un’installazione scultorea interattiva, simile ad un albero, frutto della collaborazione tra il marchio di moda moderno, COS, e l’innovativo duo di design, Studio Swine. La scultura produce bolle o “fiori” delicati e nebbiosi che scompaiono al contatto con la pelle, ma possono essere tenuti in mano dai visitatori con guanti speciali. Questo audace centrotavola è installato presso la Temple House per tutta la durata della fiera ed è pensato per il divertimento di tutte le età.