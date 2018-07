Questa è la vera storia di Gary Faulkner, un ex-detenuto disoccupato, che armato solamente di una spada comprata su un canale televisivo, si reca in Pakistan undici volte allo scopo di catturare Osama Bin Laden e di consegnarlo alla giustizia.

Non un’idea bislacca sorta ascoltando telegiornali o talk show, ma guidata da una spinta divina: Faulkner è spinto dalla convinzione che Dio in persona glielo ha chiesto.

In realtà le allucinazioni divine del protagonista sono dovute a causa di una malattia renale. Larry Charles è considerato uno sceneggiatore e un regista controverso: di quelli che amano esplorare i soggetti cupi, che in genere non si vedono mai nelle commedie, perché rischiano di mettere a disagio le persone. Gli piacciono i personaggi che annaspano nelle situazioni sociali più assurde.

Tutto è iniziato da un articolo del 2010, scritto dal giornalista Chris Heath e pubblicato dalla rivista GQ. Come spiega il Produttore Jeremy Steckler, “Heath conobbe un tizio di nome Gary Faulkner – a Denver, in Colorado – il quale aveva avuto una visione di Dio. Dio apparve a Gary una notte mentre dormiva, e gli disse: ‘Gary, non capi- sco perché Bin Laden sia ancora lì fuori libero di andarsene in giro. Nessuno è riuscito a catturarlo”.