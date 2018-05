Divertimento tra jazz e improvvisazione a Villa Farsetti con STILELIBERO di Luigi Vitale e Luca Colussi

Dopo il successo dell’International Jazz Day e delle attività padovane, venerdì 4 maggio si è tenuto a Santa Maria di Sala in Villa Farsetti un concerto “bizzarro”, inusuale e ricco di colpi di scena. Il duo composto da Luca Colussi e Luigi Vitale ha celebrato lo STILELIBERO (un progetto divenuto anche già album, edito da nusica.org) con un concerto live utilizzando una batteria, un vibrafono e tantissimi altri oggetti, “rubati” nei magazzini di Conte 131, partner della serata, che celebra quest’anno i 60 anni di attività nel contesto di Jazz Area Metropolitana. Gli spettatori, coinvolti dal ritmo travolgente delle melodie create dai due, hanno potuto assistere a una sorta di “gioco musicale”, nato da un’improvvisazione libera e ad opera “di due navigati crawlisti in musica”: essi non preparano infatti canovacci, partiture, esercizi, ma si lasciano trasportare solo ed esclusivamente dal loro approccio musicale. Ecco quindi che si susseguono con naturalezza e armonia i suoni prodotti da vibrafono, vibrafono preparato con catene, arco da contrabbasso, MXR distortion, Memory boy Electro Harmonix, batteria, sonagli, gong, ma anche altri oggetti sonori inaspettati come ceramiche, piastrelle e scopini per il Wc. Luca e Luigi vanno oltre il normale modo di considerare la musica, dando vita “a un incontro in movimento, della fotografia di un allenamento senza sforzo, che ogni volta cambia e scopre nuove dimensioni, ma sempre coglie appieno alcuni elementi del background di entrambi (dalla classica, al jazz sino, talvolta, al rock)”. Non sono passati inosservati, oltre alla bellezza di farsi coinvolgere da un sound innovativo e inaspettato, il divertimento e i sorrisi dei due artisti, che hanno contagiato grandi e piccoli per una serata all’insegna della sorpresa, dell’irripetibilità e del caso.

L’ultimo appuntamento di Jazz Area Metropolitana è previsto per domenica 13 maggio alle ore 18 presso l’Aranciera di Villa Pisani a Stra (VE) con il CRISTIANO ARCELLI TRIO “SOLARIS” formato da Cristiano Arcelli (sax alto), Stefano Senni (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria).

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata:

info@jazzareametropolitana.com

mob.: +39 347 5793170 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18

www.jazzareametropolitana.com