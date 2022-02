Domus Artium e Galleria Colonna avviano una collaborazione straordinaria

DOMUS ARTIUM, il prestigioso circuito internazionale di concerti ed eventi nelle dimore patrizie del Lazio e della capitale ideato da Barrett Wissman, dopo aver deciso un temporaneo stop e cambio di date per la fase più accesa della pandemia e a meno di due mesi dal largo successo sold out del concerto con Hilary Hahn, riprende non solo la programmazione il 12 marzo con un altro degli appuntamenti già in calendario, ma lancia un annuncio destinato ad imporsi all’attenzione e a rimanere storico.

Nuove date, tutte nella capitale, e l’avvio di una collaborazione straordinaria, indice del successo andato oltre ogni previsione per un evento affacciatosi sulla scena capitolina solo qualche mese fa, nel pieno di uno dei momenti più tragici per lo spettacolo dal vivo.

I prossimi appuntamenti a Roma segnano l’avvio, infatti, di una collaborazione unica tra PALAZZO e GALLERIA COLONNA e DOMUS ARTIUM. Collaborazione che vede per la prima volta uno dei più preziosi ed imponenti palazzi privati storici di Roma (le cui origini risalgono addirittura al 1300 e di proprietà della famiglia Colonna da oltre otto secoli) aprirsi a concerti rivolti al grande pubblico con bigliettazione. Un evento non solo del tutto nuovo ed originale, ma notevole per il rilievo e il prestigio internazionale degli artisti coinvolti, nonché per la location. Non a caso ad aprire la collaborazione è attesa Hélène Grimaud, una delle più affermate pianiste contemporanee di musica classica.

Sarà proprio la splendida Galleria Colonna ad ospitare cinque concerti tutti di altissimo profilo internazionale: con i suoi 76 metri d’arte sontuosa, è un autentico gioiello del Barocco romano, arricchito da capolavori firmati dai maggiori artisti italiani e stranieri tra il XV e il XVI secolo, tra cui Annibale Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Guercino, Veronese e molti altri.

“La Sala Grande di Palazzo Colonna che ospiterà gli eventi di DOMUS ARTIUM è uno dei luoghi più maestosi e di alto valore artistico di Roma. Siamo contenti di riportare il pubblico ad ascoltare la grande musica dal vivo in un contesto d’eccezione come questo, grazie alla collaborazione e alla lungimiranza del principe Prospero Colonna e della direttrice Patrizia Piergiovanni” afferma Barrett Wissman.

“Un fatto pressoché unico – come sottolinea entusiasta Patrizia Piergiovanni, la direttrice della Galleria – Per la prima volta con DOMUS ARTIUM ospitiamo concerti accessibili al grande pubblico mediante l’acquisto di biglietti e non esclusivamente su inviti come è stato in passato. Questo permette di ridar vita a quella vocazione plurisecolare di accoglienza della cultura e dell’arte, proponendo artisti contemporanei della grande musica internazionale e permettendo così al pubblico di vivere esperienze dal vivo di rara suggestione e bellezza, in un contesto monumentale. Un connubio non certo frequente”.

Non potevano che essere pertanto due grandi fuoriclasse a salire sul palco per le prime due date a Palazzo Colonna:

Lunedì 14 marzo 2022, Palazzo Colonna (Roma)

Hélène Grimaud

Una delle più affermate pianiste contemporanee di musica classica. Affascinante e bellissima, unisce ad un eccezionale controllo tecnico un’espressione poetica senza pari

Sabato 2 aprile 2022, Palazzo Colonna (Roma)

Luca Pisaroni

Conosciuto come uno dei cantanti più carismatici e versatili nel panorama contemporaneo, in recital con alcune tra le più celebri arie d’opera.

DOMUS ARTIUM

Le residenze, aperte dalle stesse famiglie proprietarie, diventano cornice di un’inusuale e altamente qualificata rassegna diffusa di concerti di musica da camera, con solisti di fama internazionale che si esibiscono fuori dai circuiti deputati. Una rassegna che prende avvio con alcune date già programmate, ma è destinata a crescere e moltiplicare gli appuntamenti. Appuntamenti aperti al pubblico con bigliettazione e che oltre la performance musicale costituiscono occasione per ammirare lo splendore di ambienti e architetture non sempre facilmente accessibili e per questa occasione aperti dagli stessi proprietari presenti per accogliere il pubblico.

Domus Artium riunisce musicisti, artisti, danzatori, chef, curatori, pensatori, per collaborare con mecenati d’arte a Roma a una serie di eventi e spettacoli nelle loro stesse dimore e palazzi, ricreando così quella secolare tradizione delle famiglie nobili che hanno sempre ospitato la cultura nelle loro case sotto forma di concerti, arte e momenti conviviali.

“La sfida, in un momento di rinascita delle arti e di una nuova convivialità, è anche quella di tornare alle esibizioni dal vivo e alle esperienze live riunendo le persone in contesti molto iconici per bellezza ed emozioni, valorizzando il momento della condivisione” – afferma Barrett Wissman, ideatore e direttore esecutivo del progetto.

Wissman, un visionario capace di immaginari spazi e modalità di fruizione dell’arte e della musica in scenari del tutto diversi dai circuiti tradizionali, è da sempre promotore – in qualità di Presidente di IMG Artists – di grandi eventi musicali nel mondo; a Domus Artium porta una lunga esperienza nella promozione delle arti insieme alla Fondazione del Sole e già ampiamente collaudata con il Tuscan Sun Festival di Cortona. Accanto a Barrett Wissman, nel ruolo di direttore artistico, Nina Kotova, violoncellista russa di forte ed intensa presenza scenica e con una tecnica di grande rigore, che dona alle sue interpretazioni passione e carisma.

A seguire ogni concerto momenti conviviali con esperienze del gusto ogni volta diverse.

DOMUS ARTIUM è realizzato in collaborazione con PROMU – All for Music.

Per maggiori informazioni: www.domusartium.org