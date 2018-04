Doppio appuntamento al Teatro Villa dei Leoni a Mira con i temi-sfida del tempo presente

Il Comune di Mira, in collaborazione con La Piccionaia, apre al teatro le politiche sociali con due spettacoli, giovedì 19 aprile alle ore 21 e sabato 28 aprile alle ore 21.

Sia il primo “DISlessia…Dove sei Albert?” con Francesco Riva, che il secondo “Modern Family 1.0” con la compagnia Le Brugole affrontano, in chiave comica, delle tematiche forti e attuali: Riva racconta la storia di un bambino dislessico, mentre Le Brugole si soffermano sull’ideale della famiglia moderna.

In particolare, Francesco Riva, è attore e autore del libro autobiografico “Il pesce che scese dall’albero – La mia storia di dislessico felice” (Sperling & Kupfer), in cui Giacomo è un bambino incompreso dai genitori e dalla scuola solo per il suo modo di apprendere diverso da quello dei “bambini normali”.

Attraverso la sua brillante ironia, Riva riesce a far riflettere sul problema della dislessia, sempre più diffuso nelle scuole, ma ancora sconosciuto a molti.

Il prof. Giacomo Stella, cofondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, così afferma: “alla fine mi sono convinto che non servono le mie chiacchiere per spiegare la dislessia: è molto meglio sentire il monologo di Riva (nato come tesi d’esame presso la European Union Academy of Theatre and Cinema a Roma), entrare con lui nel gorgo confuso e doloroso dell’incomprensione e dei rimproveri… oppure delle brucianti derisioni…. per poi prendere improvvisamente cuore e speranza perché è arrivato qualcuno che invece di irriderti ti incoraggia”.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 5,00 euro presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00.

È possibile prenotare il posto in sala scrivendo a info@teatrovilladeileonimira.it o chiamando il numero 041 4266545 da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00).

Teatro Villa dei Leoni

Riviera Silvio Trentin 3 – Mira (VE)

Tel. 3478905167/ info@teatrovilladeileonimira.it