Ecce Homo, anatomia di una condanna. Corrado Augias al Teatro Busan di Mogliano Veneto (Tv)

Venerdì 20 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto primo appuntamento con la Stagione di Prosa 2017-2018, che debutta in grande stile, portando sul palco il celebre giornalista Corrado Augias, autore e interprete di Ecce Homo, anatomia di una condanna, con la regia di Angelo Generali.

Il racconto storico di quelle 18, cruciali ore della vita di Gesù di Nazareth, dall’arresto del giovedì sera alla condanna del venerdì. Augias, già autore del best-seller Inchiesta su Gesù. Chi era l’uomo che ha cambiato il mondo insieme a Mauro Pesce e de Le ultime diciotto ore di Gesù – a cui lo spettacolo si ispira – tra video, immagini e musica, racconta la situazione politica, gli intrighi, gli interessi economici e le spinte sociali che portarono alla crocifissione, cercando di spiegare il tutto esaminando solo il punto di vista storico.

Perché Gesù venne arrestato? Quali le accuse? Che cosa spinse il procuratore romano ad emettere una sentenza capitale? I vangeli (canonici e non) danno una spiegazione esauriente – e concorde – degli avvenimenti? O no? Perché si parla così poco di Maria, nulla si dice di Giuseppe? Chi era davvero Giuda? Perché tradì?

Se ci si cominciano a porre queste domande si vede subito che di una vicenda raccontata cento volte si sa in generale pochissimo; i lati oscuri e le domande inevase prevalgono nettamente sui fatti noti.

Ecce Homo, anatomia di una condanna stimola lo spettatore alla scoperta di un Gesù non ‘vittima di un gioco di poter’ bensì pronto a mettere in gioco per le sue idee la sua stessa vita. La scoperta, per certi versi stupefacente, è che un Gesù legato alla terra e al tempo, sostenitore di un messaggio rivoluzionario, rifulge di una luce più intensa del consueto, facendosi ancora più affascinante e commovente.

Biglietti

20,00 € intero | 18,00 € ridotto

Acquisti e Prevendite

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

Informazioni

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com