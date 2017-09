Electro Camp 5

Electro Camp è una piattaforma aperta a nuove produzioni – anche in veste di lavori in fieri – dedicate alla ricerca delle relazioni tra suono e movimento, danza, musica e spazio scenico.

Curato dall’associazione culturale Live Arts Cultures e dalla netlabel electronicgirls, il progetto giunge quest’anno alla sua quinta edizione e si terrà da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2017 presso C32 performing art work space, all’interno di Forte Marghera, Venezia-Mestre.

Electro Camp si propone come momento di riflessione, diffusione, pratica e studio di alcune arti performative e include, nella sua quinta edizione, innovazioni nella programmazione tese a favorire l’avvicinamento della comunità del territorio ai linguaggi delle arti performative dal vivo.

Il programma per questa quinta edizione prevede attività diurne e – vera novità – speciali e notturne, che avvicineranno il pubblico ancora di più a musica e danza, linguaggi universali attraversabili da chiunque. Il festival ospiterà, come sempre, giornate di formazione pensate anche per il mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e degli adulti; inoltre ospiterà percorsi installativi ed eventi serali.

Electro Camp V è un invito a rendere tutti partecipi delle pratiche dell’artista performativo per cancellare le apparenti distanze, proponendo attività che stimolino la consapevolezza del corpo e dello spazio, l’ascolto, la generazione di azioni performative.

Per il secondo anno consecutivo, Electro Camp ospita “Espressioni – Rassegna itinerante di

video-danza” ideata da Perypezye Urbane. “Lo Spaesamento e le forme di re-azione” è il tema dell’edizione 2017.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL:

Apertura: giovedì 7 settembre, ore 19.30 LECRI / electronicgirls netlabel – Dj set Performance dalle 20.30 PLANIMETRIE – di quando non pensavamo a confezionarci per il prossimo di e con SALVATORE INSANA, ELISA TURCO LIVERI, GIULIA VISMARA PROMISING! – Ten promising situations di Loup Abramovici

Venerdì 8 settembre dalle 19.30 MASUFURIA YANAIMBA – The pans are singing di Giovanni Dinello c on la partecipazione dello chef Giuseppe Di Terlizzi Prenotazione consigliata al link: https://goo.gl/forms/8ekU2I6ID89A3HXx2 Dalle 20.30 HAIKU di e con New Landscapes Silvia Rinaldi-violino – Luca Chiavinato-oud – Francesco Ganassin-clarinetto basso con la partecipazione di Tania Lo Duca e Federica Marcoleoni alla danza IN INTIME DISTANZE/ last day on earth di e con She Zeno, video Elisa Campagnaro produzione Art(h)emigra Satellite CILLOMAN – Dj set

Sabato 9 settembre dalle 19.30 DUAL BUNKERS – performance Di e con Cristiana Zeta Rolla/ Sara Kostić. Di e con Marianna Biadene Dalle 20.30 SYNESTHESIA di Minh Duc Nguyen, Christian Bläsche YOGA IN THE DARK Selezione musicale e guida alla pratica IOIOI Prenotazione consigliata: https://goo.gl/forms/5eeA57aiIVsUmSgK2 SLEEP CONCERT Con Federica Furlani, IOIOI, Patrizia Mattioli Dalle 00.00 alle 07.30 Prenotazione consigliata: https://goo.gl/forms/JqV3GLtGnIScqGMQ2

Domenica 10 settembre dalle 16.00 UNTIL DUCHAMP IS SLEEPY Officina elettronica creativa per laptop ensemble e sei scacchisti di e con Arazzi Laptop ensemble Dalle 20.30 ARAZZI LAPTOP ENSEMBLE & ALESSANDRO FAGIUOLI L’arazzo è una forma d’arte che si pone a metà strada tra l’artigianato e la rappresentazione artistica. Tecnicamente ` un tessuto a dominante di trama, poiché a lavoro finito l’ordito non si vede. SAPIR – WHORF di e con Valentina Milan, Nicola Di Croce SENZA BISOGNO DI TITOLO #2 di e con Paola Ponti e Giulio Escalona Tutti i giorni del festival Percorsi sonori c on le voci di: Mariangela Gualtieri: dal rito sonoro “Fraternità solare” andato in onda su Radio3 Valentina Valentini: “La dimora delle voci femminili (del teatro)” Con una selezione di ascolti dalla storia della musica elettroacustica ed elettronica a cura di Johann Merrich. Lungo il percorso la performer Ashley-Louise McNaughton