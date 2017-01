Electronicgirls la netlabel veneziana dedicata alla sperimentazione elettronica

La netlabel veneziana dedicata alla sperimentazione elettronica festeggia il suo settimo compleanno con tre mini live elettronici, tre dj set e due performance il 5 gennaio presso lo Spazio Aereo di Marghera.

Laisse moi pas tomber

Performance ispirata ad alcuni film horror della storia del cinema, a cura di Marianna Andrigo con le allieve della scuola Kairos Danza e Teatro di Venezia.

Live performance (a cura di Andrigo / Aliprandi)

Andrigo / Aliprandi collaborano dal 2009. Lei performer, lui artista: uniscono il loro interesse per il movimento, il suono, video, site specific, performance, installazioni. I loro lavori sono stati presentati in Italia e Tunisia, Grecia, Albania, Repubblica Ceca, Romania, Francia.

Then at one point – Frammenti da Francesca Woodman

Una finestra sul mondo di Francesca Woodman a cura di Alessandra Trevisan (voce) e Johann Merrich (elettronica).

Alessandra Trevisan: lyricist e sperimentatrice vocale da oltre un decennio, ufficio stampa 2.0 (Live Arts Cultures), è dottoranda in Italianistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Johann Merrich è cofondatrice di electronicgirls.org, autrice del volume “Le Pioniere della Musica Elettronica”, attiva nel campo della sperimentazione elettronica dal 2000.

Akedia Youth’s Arcadia. Polymnestos

Due inediti di Bertrand Rossa.

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Venezia, Bertrand Rossa compone musica elettronica dal 2010 esibendosi come solista e all’interno di ensemble di musica sperimentale votate alla ricerca. I suoi lavori sono stati rappresentati in Italia, Francia, Germania, Olanda, Bosnia, Croazia.

Untitled_VNZ (extract) di e con Federico Dal Pozzo

Untitled_VNZ è un concerto acusmatico dedicato a Venezia e al suo suono formato da quattro movimenti continui e connessi che evolvono per un totale di 45 minuti. Federico Dal Pozzo, compositore e musicista veneziano ma torinese d’adozione. Si è formato tra Chillicothe, Ohio, e Corfù. Lavora come sound designer per diverse compagnie di teatro e danza in Italia, Francia, Belgio e Israele.

Dj set:

LECRI / electronicgirls

Un set dalle sonorità elettroniche ricercate e indipendenti che spazia dalla musica sperimentale alla techno.

Plasman 51/ 51Beats

Plasman 51 ha pubblicato tre album da solista sulla 51beats tra il 2008 e il 2012, label di cui è tutt’ora membro attivo. Ha fatto parte del progetto live Cani Giganti tra il 2012 e il 2014 e del collettivo Fanciulli Goom nel 2015. Ha pubblicato recentemente un nuovo album, “Endless Wave”, su Stato Elettrico netlabel. E’ un collezionista di vinili e un maniaco dei sintetizzatori. Come dj concentra la sua attenzione sulla synthwave, la kosmische musik e la sperimentazione elettronica.

Roberto Robidat/ 51Beats

Roberto Robidat è un ricercatore, fisico, intrappolato dai vinili dal 1991. Da quell’anno non abbandona più i giradischi, proponendo set potenti costruiti su miscele di techno percussiva e suoni acidi della vecchia scuola. Condivide negli anni la consolle con star internazionali (Wolfgang Flür -ex Kraftwerk, Adriano Canzian, Carola Pisaturo, Daniel Meteo, Marco Resmann…). Da sempre allergico ai canali più “mainstream”, fonda 51BEATS nel 2008.

Sarà inoltre presentata la pubblicazione on-line di 7 Deadly Sins, album collettivo frutto di una call scaricabile gratuitamente dal sito dell’etichetta.

Electronicgirls è un’etichetta discografica indipendente dedicata alla sperimentazione elettronica con distribuzione web. Attenta ai problemi inerenti al diritto d’autore e consapevole dei nuovi canali di diffusione della cultura, ha scelto di rifiutare la tutela della Società Italiana degli Autori ed Editori e di licenziare le sue produzioni con Creative Commons: una posizione al limite tra provocazione e utopia che si pone in atteggiamento critico nei confronti dell’immobilismo del mercato discografico. Electronicgirls distribuisce gratuitamente al pubblico le sue opere realizzate in formato digitale. L’etichetta nasce a Venezia nel 2010 grazie all’incontro tra alcune compositrici di musica elettronica ed elettroacustica. L’attività prende avvio sotto forma di collettivo dedicato alla trasmissione della storia della musica elettronica al femminile, delle nuove proposte sonore e del concetto di una cultura tecnologica paritaria.