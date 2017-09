Come vivono le App nel mondo del telefono? Ce lo spiega il regista e sceneggiatore Tony Leondis nel simpatico film d’animazione Emoji – Accendi le Emozioni.

Nella Messaggiopoli del telefono del quasi adolescente Alex la vita scorre tranquilla: ognuno ha un suo ruolo: triste, ridanciano, arrabbiato, chi gelato, sushi, alberi di Natale, pacchi regalo, cacca (Patrick Stewart/Fedez) vivono ognuno in base al proprio ruolo di emozione. Nella cittadina delle emoji tutto è organizzato come una normale città.

Sono tutti pronti e disponibili a essere scannerizzati nel momento in cui Alex accederà all’App di messaggistica e sceglierà quale simbolo inviare…

Ognuno è fortemente responsabile del proprio ruolo e lo sarebbe anche Gene (T.J. Miller/Tiziano Ferro) se solo gli riuscisse essere un bah costante … E invece niente, l’emoji Gene è incapace di mantenere una sola espressione, anzi è in grado di riprodurre tutta la gamma di espressioni.

Questo lo porta a essere considerato difettoso, per la disperazione dei genitori Mary Bah (Jennifer Coolidge/Monica Ward) e Mel Bah (Steven Wright/Adriano Giannini/Costantino).

La sentenza dell’alto consiglio delle emoji, presieduto dalla ridanciana Smiler (Maya Rudolph/Stella Musy), è quello di eliminazione. Gene non ci sta! Trovato un amico nella mano G-Ghimmifive (James Corden/Fabio Rovazzi) va alla ricerca della famosa hacker Rebel (Anna Faris/Domitilla D’Amico) per riuscire a essere riprogrammato.

I tre scappano per le varie app del telefono di Alex, Candy Crash, Just Dance, Youtube, inseguiti da guardie armate che vogliono eliminarli. La destinazione dei tre è Dropbox per poi raggiungere il Cloud.

Emoji – Accendi le Emozioni è una storia coloratissima, elementare nella sua narrazione, non sofisticata, ma spiritosa come può essere un episodio dei film del franchise Lego. Punto di forza del film sono una serie di battute strampalate e situazioni ben congegnate.



La narrazione ruota intorno alla crisi esistenziale di Gene che non riesce a essere qualcosa di basico perché lui ha un’identità più complessa.

Il target va dagli 8 ai 14 anni per poi attirare l’attenzione leggera dei genitori.