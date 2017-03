‘Enigma-Niente significa mai una cosa sola’ al Teatro di Mirano (Ve)

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa ‘La Città a Teatro 2016-2017’ al Teatro di Mirano: giovedì 9 marzo alle 21:00, Arca Azzurra Teatro e Ottavia Piccolo presentano ‘Enigma – Niente significa mai una cosa sola’. Scritto da Stefano Massini, vedrà protagonisti in scena Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi, quest’ultimo anche regista dello spettacolo.

Berlino, vent’anni dopo la caduta del muro: enigmi collettivi e personali vanno in scena tra le pareti di una stanza.

Le scene sono di Pierluigi Piantanida, le luci di Marco Messeri, le musiche originali di Mario Arcari. Scrive Silvano Piccardi: ‘La chiave di lettura di Enigma, sta nel sottotitolo: ‘niente significa mai una cosa sola’. Una certezza il testo ce la fornisce: ci troviamo a Berlino circa vent’anni dopo quel fatidico 9 novembre 1989, in cui il Governo della Repubblica Democratica Tedesca (Germania est), decretò la soppressione del divieto, per i suoi cittadini, di passare liberamente dall’altra parte del muro, che fino ad allora aveva diviso in due la città, il paese e il mondo intero.

Ed ecco che, caduto il muro, vite, esperienze, certezze, lutti e speranze, si frantumano, si incontrano, si mischiano… È a un segmento di tutto ciò che siamo chiamati ad assistere.

Un’altra certezza, sta nel luogo in cui si svolge l’azione scenica: ‘un grande spazio unico comprensivo di cucina, letto, divano, tavolo e quant’altro può definire un posto casa. E in cui ‘cumuli di riviste e libri si ammassano un po’ dappertutto nell’incuria generale’.

Qui hanno fine le certezze.

Non perché quanto accade tra i due personaggi (Hilder, il padrone di casa e Ingrid, la donna cui presta soccorso) abbia in sé alcunché di apparentemente bizzarro o funambolico, ma perché ogni elemento reale, ogni dato di conoscenza, che da un quadro a quello successivo si concretizza in scena, si rivela poi altro da ciò che pareva essere.

Decifrare di volta in volta il senso della vicenda, sia personale che collettiva, che lega i due personaggi, che svela i loro caratteri e la natura complessa della loro relazione, è il compito a cui l’autore chiama i personaggi stessi ma, attraverso la suspense del gioco teatrale, anche e soprattutto il pubblico.

Purché sia chiaro, che la posta in gioco non sono solo la possibilità e la capacità di sbrogliare i tanti piccoli enigmi delle due vite che si intrecciano, si scontrano e si confrontano sul palcoscenico, ma quello di penetrare il più grande degli enigmi: quello della Storia stessa’.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, Comune di San Casciano Val di Pesa (FI); la compagnia ringrazia la Fondazione Teatro Civico di Schio (VI).

Prima e dopo lo spettacolo, il foyer del teatro di Mirano ospita i dialogatori di Amnesty International per la campagna ‘Mai più spose bambine’, contro il fenomeno dei matrimoni a cui vengono costrette nel mondo ogni anno circa 15 milioni di bambine e donne sotto i 18 anni.

‘Enigma – Niente significa mai una cosa sola’ è esaurito in prevendita, ma a partire dalle ore 20:00 la biglietteria del teatro sarà comunque aperta per il ritiro dei biglietti acquistati on line e per la vendita di posti che dovessero eventualmente liberarsi.

