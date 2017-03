Ermal Meta annuncia il nuovo tour: ecco le date

Dopo l’exploit a Sanremo, dove si è classificato terzo con Vietato morire, è diventato uno degli “argomenti” preferiti degli appassionati delle sette note. Stiamo parlando di Ermal Meta, uno dei talenti più interessanti che la musica ci abbia regalato negli ultimi tempi. Ieri, la notizia della sua partecipazione alla nuova edizione di Amici nelle vesti di giudice, insieme ad Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato. Oggi, un ulteriore aggiornamento per tutti i suoi fan. Quello più atteso: le date del tour.

Il primo appuntamento è previsto per il 21 aprile, al New Age Club di Roncade (TV), per una tournée (to be continued…) che ad oggi prevede 17 date.

Ecco i concerti confermati finora:

21 aprile Roncade (TV), New Age Club

7 maggio Milano, Alcatraz

16 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

17 maggio Napoli, Teatro Acacia

25 maggio Bologna, Teatro Duse

2 giugno Montespertoli (FI), Festa del Chianti

3 giugno Sanremo (IM), Teatro Ariston

24 giugno Verbania, La milanesiana – concerto acustico

27 giugno Verona, Teatro Romano

8 luglio Mirano (VE), Mirano Summer Festival

12 luglio Venaria Reale (TO), La milanesiana – concerto acustico

22 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica “Cavea”

31 luglio Limbadi (VV), Piazza Marconi

4 agosto Pescara, Teatro Monumento D’Annunzio

9 agosto Forte dei Marmi (LI), Villa Bertelli

16 agosto Follonica (GR), Arena Spettacoli

18 agosto Ferrandina (MT), Piazza del Plebiscito