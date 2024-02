“Estranei (All of Us Strangers)” di Andrew Haigh

Una notte, nel suo anonimo appartamento in un impersonale condominio di West London, il solitario quarantenne sceneggiatore Adam (Andrew Scott) incontra per caso quello che sembra essere l’unico, misterioso e sensuale vicino Harry (Paul Mescal). Mentre Adam fatica a trovare ispirazione per una nuova sceneggiatura, tra i due inizia una relazione romantica. Nel frattempo Adam, torna nella casa della sua infanzia, dove incontra i suoi genitori, semplicemente Papa (Jamie Bell) e Mamma (Claire Foy) esattamente come erano nel giorno in cui morirono, 30 anni prima, quando Adam aveva dodici anni. Sono felici di vedere il loro figlio, che ha oggi ha più o meno la loro stessa età, e esprimono il loro desiderio di venire a patti con il fatto di non averlo visto crescere.

Estranei, diretto da Andrew Haigh, si basa – con qualche differenza – sul romanzo omonimo di Taichi Yamada (1987, in Italia pubblicato da Edizioni Nord nel 2005). Il titolo italiano si rifà al romanzo, a differenza del titolo originale All of us Strangers, che sottolinea la solitudine e l’estraneità che circonda la vita di Adam prima dell’ingresso di Harry nella sua quotidianità, e prima di “incontrare” i suoi genitori, morti trent’anni prima, ma rimasti come cristallizzati in quell’ultimo giorno prima dell’incidente.

Per Adam, all’inizio incredulo di fronte ai suoi genitori, inizia un percorso di ricostruzione dell’amore e dell’attenzione che non ha avuto dai genitori, persi troppo presto: Adam è un uomo adulto, essere gay non è una malattia o un disonore, e la sua ricerca di amore e affetto è rimasta immutata in questi trent’anni. E’ il momento di confrontarsi con la madre sulla propria omosessualità, e poi con il padre, poco presente durante l’infanzia di Adam, oggi invece sorprendentemente comprensivo e desideroso di avvicinarsi al figlio.

Sono due scene ben distinte e separate, ognuna con dialoghi diversi e intensi, punteggiati qua e là da un pizzico di leggerezza, giusto per smorzare i toni. Per dire finalmente il non detto e diventare occasione per costruire – o ricostruire – un rapporto in un mondo di solitudine – quella di Adam. Nel frattempo la storia tra Adam e Harry perde i suoi iniziali connotati di avventura per diventare sempre più profonda: Harry si prende cura di Adam e gli dimostra che può essere amato.

Per Adam, tuttavia, è anche necessario “lasciar andare” i genitori e vivere la propria vita: sono loro a chiederglielo, davanti a un milkshake nel suo ristorante preferito da bambino, prima che Adam ritorni a casa per il finale amaro del film (che non sveliamo qui) sulle note di The Power of Love dei Frankie goes to Hollywood.

Un quartetto di attori straordinari – e una particolare chimica tra Andrew Scott e Paul Mescal – ci regalano un commovente film che mescola sentimenti a un pizzico di soprannaturale, che racconta come attraverso l’amore si possa sfuggire alla solitudine. La fotografia di Jamie D. Ramsey si muove nell’appartamento di Adam e nella casa dei genitori di Adam (che è la vera casa dell’infanzia del regista Andrew Haigh) senza mai diventare claustrofobica, ma restituendo un senso di intimità e accoglienza. Il tempo scorre fluido, le atmosfere degli Anni Ottanta sono rese attraverso piccoli particolari, come gli arredamenti o il pigiama con disegni da bambino che a un certo punto l’Adam adulto indossa mentre è con i suoi genitori.

Sospeso tra realtà o sogno, con un pizzico di magia e una piccola dose di nostalgia, Estranei è il tenero ritratto di un uomo pieno di fragilità, una storia in cui si mescolano e si stratificano la perdita degli affetti, la ricerca di identità, l’amore familiare e romantico. Un film che conferma il cinquantenne regista inglese Andrew Haigh autore in grado di conquistare i cuori degli spettatori con un suggestivo racconto ad alto impatto emotivo.