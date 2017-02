Dopo il successo ottenuto sul palco di X Factor, arriva sulla scena live e discografica Eva, cantautrice ventisettenne capace di conquistare subito la stima di nomi eccellenti della musica come Manuel Agnelli, Giuliano Sangiorgi (autore del suo primo brano inedito pubblicato, Voglio andare fino in fondo) e Carmen Consoli (che l’ha scelta per l’apertura di alcuni suoi concerti).

Cantante, autrice, musicista, Eva Pevarello nonostante la giovane età, ha un vissuto importante che l’ha portata ad avvicinarsi alla musica con grande passione.

È arrivata così a partecipare alla decima edizione di X Factor dove, grazie alla sua spiccata personalità artistica si è subito distinta e ha lasciato il segno nella squadra di Manuel Agnelli arrivando in finale. Grazie a questa esperienza ma soprattutto grazie al lavoro svolto insieme a Manuel ha potuto sperimentare generi musicali ai quali mai si era avvicinata prima, ha spinto la sua estensione vocale dove non credeva di poter arrivare, ma soprattutto ha acquisito una forte consapevolezza di sé.

Ora è in partenza per il tour di Carmen Consoli: saranno suoi gli opening act di alcuni concerti della cantantessa.

Da fine febbraio Eva sarà, infatti, sullo stesso palco della Consoli per alcune aperture della sua tournée Eco di Sirene, un tour teatrale con soli archi e chitarra acustica, al via il prossimo 25 febbraio da Belluno.

Dopo l’EP Voglio andare fino infondo, pubblicato il 15 dicembre 2016 contenente l’inedito e le 5 cover cantate al talent, a settembre 2017 è prevista l’uscita per la Sony Music Italia del suo primo album di inediti prodotto artisticamente dallo stesso Manuel Agnelli con altre collaborazioni prestigiose.

Le date live di Eva, prodotte e organizzate dalla OTR Live, già confermate ad oggi sono:

Febbraio

25 – Belluno, Teatro Comunale – apertura concerto Carmen Consoli

27 – Verona, Teatro Filarmonico – apertura concerto Carmen Consoli

28 – Perugia, Teatro Morlacchi – apertura concerto Carmen Consoli

Marzo