«L’unica cosa che sappiamo con certezza riguardo al futuro è che ci entreremo tutti insieme, con le nostre speranze, paure e desideri» parola di Burns per descrivere questa sua serie televisiva, che vanta un cast di pezzi da novanta del mondo cinematografico!

Lo sceneggiatore (della maggior parte dei film di Steven Soderbergh) e regista (The Report) Scott Z. Burns debutta nel mondo della serialità con Extrapolations , disponibile sulla piattaofrma AppleTv+.

Ambientato tra il 2037 e il 2070, Extrapolations racconta il devastante impatto del cambiamento climatico attraverso otto storie (episodi) separate, ma parallele, collegate tra di loro attraverso un personaggio, e (non possiamo svelare troppo e non sarebbe giusto) Nicholas Bilton (Harington), misterioso CEO del conglomerato tecnologico Alpha, che ha il monopolio su tutto.

Ogni episodio di Extrapolations si concentra su un singolo filone e personaggio della storia, esaminando la crisi ambientale da un diverso punto di vista e spesso spostandosi di un decennio nel futuro. Ciascuno degli otto episodi prende il nome dall’anno in cui si svolgono, l’ultimo è il “2070”.

Questa struttura consente di giocare con i generi, stile e narrazione. Se in un episodio si racconta una malinconica “ecofavola”, un altro episodio è un thriller ambientato per le strade di Mumbai.



Tutto questo tra città allagate, condizioni dell’atmosfera che portano a virus e malattie letali, vaste porzioni del mondo che diventano inabitabili a causa del caldo, incendi che bruciano l’aria rendendo le zone intorno inospitali per gli esseri viventi, e poi c’è un gruppo di potenti che cerca di trarne profitto.

Il primo episodio fa un po’ fatica ad ingranare, ma una volta capito l’ingranaggio tra scienza, storia e fantascienza (?), in costante dialettica tra di loro, Extrapolations – Oltre il Limite acchiappa per non mollarla l’attenzione dello spettatore, anche grazie ad effetti visivi notevoli e, ripetiamo, al super cast: Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Tahar Rahim, Neska Rose, Judd Hirsch, Edward Norton, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tobey Maguire …

Extrapolations uscirà con i primi tre episodi il 17 marzo, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 21 aprile.