Prevista per questa sera l’inaugurazione di Fenix DNA al Teatro La Fenice, ultima opera sperimentale di Fabrizio Plessi. L’installazione promette di fare scintille all’interno del regale teatro, fuochi fortunatamente solo digitali.

Gli elementi naturali come acqua e fuoco sono da sempre protagonisti nell’opera di Plessi, questa volta animeranno un percorso labirintico creato appositamente nella zona della platea. Il gioco di luci e suoni trasforma nuovamente La Fenice. Il DNA del teatro è una fusione tra antico e moderno, rappresentato dall’unione tra elementi architettonici come barbacani, maschere e teste di putti (calchi del teatro disegnati e modellati da Guerrino Lovato) e la performance.

La Fenice brucia e risorge in un loop continuo che immerge lo spettatore in un ciclo digitale di infinito ritorno. Il teatro fu vittima per ben due volte della furia distruttiva del fuoco, l’ultimo incendio risale al gennaio del 1996.

All’epoca si mobilitarono in molti per permettere alla Fenice di risorgere, tra i benefattori anche Generali, la compagnia assicurativa che promuove questa ultima affascinante iniziativa all’interno di uno dei più importanti luoghi di cultura della città. L’installazione, visitabile fino al 6 agosto prevede un coinvolgimento sensoriale dello spettatore, la visione delle immagini digitali è accompagnata da melodie composte dal Maestro Giovanni Sparano, eseguite da Pourquoi-Pas Ensemble con la direzione di Alvise Zambon e cantate dal mezzosoprano Francesca Gerbasi.

Fenix DNA di Fabrizio Plessi