Festival Adriatico Mediterraneo 2023, incontri di approfondimento fra le note

Non solo musica al Festival Adriatico Mediterraneo 2023 (30 agosto – 3 settembre). Quattro gli incontri di approfondimento a ingresso gratuito all’interno della rassegna culturale, giunta alla sua XXVII edizione.

Giovedì 31 agosto, alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona (ore 17.30), è in programma “Da Matvejevic a Modric. Una vita con la Croazia”. Marco Ansaldo, inviato speciale per la politica internazionale, vaticanista e consigliere scientifico di Limes, dialoga con Silvio Ferrari, già docente universitario, studioso di letteratura croata, traduttore di Predrag Matvejevic, nonché grande appassionato di sport (e di “Palloni d’oro”). A seguire, alla Sala Polveri della Mole, ore 18.30, ci si confronterà sul tema “I rapporti tra l’antica scienza greca e la scienza moderna”: il fisico Lucio Russo dialogherà con la professoressa Mara Tirelli. Un riflessione su come, contrariamente a un’opinione diffusa risalente all’Illuminismo, la scienza moderna abbia continuato per diversi secoli ad attingere idee fondamentali dall’antica scienza greca (a cura di AICC).

Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, sempre alle 17.30 alla Sala Boxe della Mole è previsto un interessante dibattito su “I rischi dell’Adriatico. Come salvare le coste e le spiagge che amiamo”. I relatori saranno Marco Ansaldo, Alfonso Scarpato (ricercatore ISPRA) e Gian Marco Luna (direttore CNR-IRBIM). Un’ora dopo, alla Sala Polveri (ore 18.30), “Guerre antiche e moderne”: un incontro con il professor Marco Bettalli, Università degli Studi di Siena, e la professoressa Mara Tirelli (a cura di AICC).

Lo start del Festival Adriatico Mediterraneo è fissato per mercoledì 30 agosto, ore 18 alla Loggia dei Mercanti, con il conferimento del Premio Adriatico Mediterraneo 2023 a Joze Tomaš, presidente del Forum della Camera di Commercio Adriatico-Ionica (AIC). A seguire, il concerto del duo Tihomir Hojsak (contrabbasso) e Filip Novosel (tambura, strumento tradizionale croato), un percorso musicale che si muove fra il jazz contemporaneo e la tradizione folk della Croazia.

Cinque i concerti serali nel cortile della Mole Vanvitelliana: mercoledì 30 agosto (ore 21.15) è la volta di Ginevra Di Marco, quindi i salentini Kalàscima (31 agosto, ore 21.15), la Compania Arte y Flamenco (1 settembre, ore 21.15), Enzo Gragnaniello (2 settembre, ore 21.15), per concludere con Giuseppe Moffa (3 settembre), anticipato alle ore 20.30 per consentire agli spettatori di assistere al gran finale della Festa del Mare del capoluogo dorico. Quattro invece i concerti all’alba alla Terrazza Eventi Unicorn del Passetto (ore 6), già sold out da diversi giorni: Christian Di Fiore (giovedì 31 agosto), Riccardo Tesi (venerdì 1 settembre), gli Enerbia (sabato 2 settembre) e Claudio Farinone (domenica 3 settembre).

Sabato 2 settembre e domenica 3 settembre, ore 18 alla Sala Boxe della Mole, Corto Dorico dedicherà un focus sul cinema croato con proiezioni di cortometraggi, film e ospiti speciali. Dal 30 agosto al 3 settembre, dalle 17 alle 20.30 sempre in Sala Boxe, sarà anche possibile visitare la mostra “Writing in the sand” di Patricia Barcala Dominguez (ingresso gratuito).

Per maggiori informazioni: www.adriaticomediterraneo.eu