FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA: IL PRIMO WEEKEND

Torna a Lodi, dal 7 al 29 ottobre, il Festival della Fotografia Etica: con 34 mostre dislocate in diverse sedi espositive della città e oltre 50 ospiti internazionali, Lodi ospiterà per quattro weekend di ottobre (7-8; 14-15; 21-22; 28-29 ottobre) uno degli appuntamenti più importanti per il fotogiornalismo in Italia.

In città saranno visitabili le esposizioni di Noor Photo Agency, Giancarlo Ceraudo, Mads Nissen, Mark Peterson e molti altri. Arrivato alla sua ottava edizione, il Festival conferma, accanto alle mostre, il suo programma di incontri, letture portfolio, presentazioni di libri, concerti. Torna anche il World Report Award, che ha ricevuto 772 candidature da fotografi di 51 nazionalità differenti, e che ha premiato i progetti di Daniel Berehulak –They Are Slaughtering Us Like Animals; Giorgio Bianchi – Donbass Stories – Spartaco And Liza; Emanuele Satolli – The Battle For Mosul; Romain Laurendeau – Derby; per la sezione SINGLE SHOT AWARD – SOLIDARIETA’ FERTILE il primo premio è andato a Alberto Campi, il secondo a Peter Bauza e il terzo a Alessandro Rota.

Il programma del primo weekend inizia sabato 7 ottobre alle 10:30 con la visita guidata a tutte le mostre del Premio Voglino in compagnia degli autori (replica anche domenica 8 ottobre alle 15:00); alle 11:30 prosegue con la visita guidata della mostra The Devastating Cost Of Humanitarian Crisis In South Sudan: Famine And Cholera Outbreak con l’autore Fabio Bucciarelli (in programma anche domenica 8 ottobre alle 16:30); ancora visite guidate nel pomeriggio di sabato: alle 15:00 Our War – Our Pain. Venezuela On The Edge con l’autore Oscar B. Castillo, alle 16:30 Donbass Stories – Spartaco And Liza con l’autore Giorgio Bianchi, vincitore del premio Spot LIght 2017, e Michael Weir di Belfast Photo Festival (visita in programma anche domenica 8 ottobre alle 10:30); alle 17:00 di sabato Sara Munari presenta il suo libro Storytelling a chi? Guida pratica per fotografi cantastorie; alle 20:00 si chiude la prima giornata di Festival con il concerto dei Burduš – acoustic balkan fellini presso Caffe della arti- circolo Archinti. Domenica pomeriggio ci sarà la presentazione libro Memories of a war reporter di Livio Senigalliesi alle 16:00 e alle 17:30 l’incontro – per la sezione educational – a cura di Luisa Bondoni – I grandi maestri del reportage, il racconto della storia della fotografia attraverso il genere del reportage e i suoi protagonisti.

L’ingresso costa 12 euro e dà diritto alla partecipazione a tutti e quattro i weekend del festival. Tutto il programma è qui: http://www.festivaldellafotografiaetica.it