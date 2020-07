È stata presentata la 38^ edizione del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro con l’intervento di Paolo Pellarin, presidente della Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro, nonché coordinatore artistico della manifestazione e di altri rappresentanti delle istituzioni.

Dal 22 agosto al 17 settembre sono in programma oltre quattro settimane di concerti – organizzati in sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid – che porteranno sulle rive del Lemene un’ottantina di artisti affermati, decine di studenti e giovani solisti, appuntamenti tutti raccolti sotto l’intitolazione trasfigurazioni celesti, ponte ideale tra il “Paradigma romantico” del Festival 2019 e la maturità dei nuovi linguaggi fra tardo ‘800 e ‘900. Nel 250° anniversario dalla nascita di Beethoven, non mancheranno doverosi omaggi al grande musicista.

Tanti i concerti e le occasioni di incontro in programma unite tutte da un unico e compiuto “filo rosso” che ispira e guida il nutrito calendario. La partecipazione dell’Orchestra di Padova e del Veneto, dell’Ex Novo Ensemble e dei quartetti Prometeo, Werther e la presenza di musicisti del calibro di Alessandro Taverna, Gloria Campaner e Roberto Prosseda documentano in maniera inequivocabile la disponibilità e il desiderio di rimettersi in pista, dopo i mesi del lockdown, di tutto il mondo della musica.

Diverse iniziative possono essere seguite online utilizzando il rinnovato portale della Fondazione Santa Cecilia. Il progetto Festival Reporter vedrà, invece, i più giovani impegnati a raccontare sui social gli aspetti più interessanti del festival (Facebook FondazioneMusicaleSantaCecilia; Instagram fmsantacecilia). Alcuni eventi saranno trasmessi in diretta anche da RAI Radio 3 e Venice Classic Radio.

Si confermano le Masterclass internazionali, organizzate su un arco di tempo più lungo, tra il 27 luglio e il 20 settembre, per evitare assembramenti.

In cartellone anche iniziative didattiche della Fondazione Santa Cecilia con insegnanti e allievi della Scuola e delle Masterclass. Il “cuore” del Festival è il Teatro Russolo, dotato recentemente di una nuova galleria e poi chiese, piazze, palazzi storici dei comuni limitrofi che accoglieranno altri concerti anche a ingresso libero del Festival.

La necessità di adeguarsi alle normative anti covid ha reso necessaria l’adozione di nuove procedure per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti.

Il calendario dettagliato di concerti e occasioni di incontro legate al festival può essere visionato sul sito www.festivalportogruaro.it

Per informazioni telefonare al +39 0421 270069 o scrivere a info@festivalportogruaro.it