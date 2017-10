Ricomincio da me ( Finding Your Feet ) di Loncraine Riccardo III e di Wimbledon e scritta e prodotta da Nick Moorcroft e Meg Leonard. Il titolo originale, Finding Your Feet , significa “ritrovare se stessi” ed è quanto deve fare Sandra ( Bif (Celia Imrie ), una sessantenne “alternativa” che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà Charlie ( di Richard è una commedia brillante e agrodolce sul “non è mai troppo tardi”, diretta dal regista die die scritta e prodotta da. Il titolo originale,, significa “ritrovare se stessi” ed è quanto deve fare Sandra ( Imelda Staunton ), una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella), una sessantenne “alternativa” che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà Charlie ( Timothy Spall ), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra inizierà una nuova vita.

Imelda Staunton è, secondo i produttori, “l’attrice più versatile e talentuosa di tutta la Gran Bretagna”; e il regista Richard Loncraine sotto linea come “la sua trasformazione da antipatica snob a donna disponibile e generosa è credibile e quasi impercettibile”. Timothy Spall , attore feticcio di Mike Leigh e reduce da due “cattivi” come il reverendo Ian Paisley di The J ourney e lo storico negazionista dell’Olocausto David Irving in Denial , ha dichiarato: “sono felice di interpretare finalmente un personaggio che ha la mia età, parla come me, si veste come me ed è abbastanza simpatico”. Loncraine si è innamorato, come gli attori, della sceneggiatura: “E quando hai un ottimo copione e un cast di tale livello – afferma – il film si fa da solo”. Ad accompagnare il film al 35° Torino Film Festival ci saranno il regista Richard Loncraine , l’attore Timothy Spall e l’attrice Celia Imrie .