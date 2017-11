Food Coop: il documentario di Tom Boothe

Esiste un supermercato, a Brooklyn, completamente autogestito dal 1973; i suoi 17.000 soci sono anche i suoi lavoratori: per fare la spesa lì, ognuno deve lavorare 3 ore al mese; e in cambio avrà a sua disposizione il meglio dei prodotti alimentari della città di New York, biologici, faritrade e locali, a prezzi decisamente concorrenziali. È questa la storia di Park Slope Food Coop, che il regista Tom Boothe, americano ma residente a Parigi, ha voluto raccontare in Food Coop, il film documentario uscito in Francia nel 2016 e ora in arrivo sugli schermi italiani.

La vicenda di questo supermercato – “La più innovativa esperienza sociale degli Stati Uniti, una pessima notizia per la grande distribuzione” – racconta un modello alternativo di consumo e di cooperazione spontanea tra cittadini che, nel pieno della crisi economica, è in piena crescita e sta ispirando nuove realtà nel resto del mondo. Anche lo stesso regista ha infatti sviluppato, in contemporanea con la relizzazione del film, il progetto Le Louve: un supermercato cooperativo in Francia che funziona sugli stessi principi del Park Slope Food Coop.

E se la storia che viene raccontata nel documentario è quella di un cambiamento sociale condiviso, altrettando “dal basso” è la modalità scelta per l’approdo in sala in Italia: Food Coop è infatti alla ricerca di cooperative, gas, gruppi di cittadini che lo presentino, raccogliendo adesioni che permettano, attraverso la prenotazione, la programmazione nelle sale.

Prodotto da Lardux Film e distribuito in Italia da Movieday, la prima italiana è stata lo scorso 14 novembre 2017; ora, dopo la tappa di Villasanta (MB), Food Coop è in arrivo a Bologna (Cinema Galliera 23 Novembre, dove il film viene presentato dal progetto di supermercato cooperativo italiano “Camilla”); Padova (23 Novembre, Fronte del Porto Film Club); Catania (27 Novembre, Cinema Galliera), Vicenza (27 Novembre, Cinema Odeon); Ragusa (27 Novembre, Cinema Lumierè); Milano (27 Novembre, Cinema Plinius); Rimini (27 Novembre, Cinema Settebello); Poggibonsi (29 Novembre, Cinema Italia); Bergamo (30 Novembre, Cinema Teatro del Borgo); Genova (30 Novembre, Cinema Cappuccini); Catanzaro (20 Dicembre, Nuovo Supercinema).

Food Coop al cinema è un fim su richiesta. È possibile richiederne la proiezione nella propria città attraverso il sito http://www.disimparare.it/food-coop. Sempre attraverso il sito, è necessario prenotare il biglietto online per confermare la proiezione.