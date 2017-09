Sbarca in laguna l’attesissimo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh e il totoleone subisce un scossone non indifferente. Il cast, d’altra parte, è di tutto riguardo: Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell.

Grandi applausi dalle proiezioni stampa alla conferenza stampa e – ovviamente – alla prima mondiale in Sala Grande per la 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.