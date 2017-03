In occasione della festa della #donna, che celebra la lotta per i diritti della donna e in occasione dell’11 marzo, 6° anniversario del disastro nucleare di #Fukushima e per il diritto alla verità, Teatro Primo Studio – Film beyond rende libera la visione italiana del film-documentario Fukushima: A Nuclear Story da oggi fino a mezzanotte del 12 marzo al link: https://www.youtube.com/watch?v=gO_RsF8p8tM

A sei anni dalla catastrofe di Fukushima proseguono senza sosta gli sforzi del governo giapponese per la ricostruzione. Ma i costi sono diventati proibitivi ed è lontana la demolizione della centrale nucleare colpita dal terremoto-tsunami dell’11 marzo 2011. Ad oggi solo 4 reattori in Giappone sono formalmente attivi, di cui operativi e due in manutenzione.

Teatro Primo Studio – Film Beyond che ha prodotto il docufilm FUKUSHIMA: A NUCLEAR STORY diretto da Matteo Gagliardi, scritto da Christine Reinhold, Matteo Gagliardi e Pio d’Emilia e che tanto successo ha registrato in tutto il mondo (il film è stato trasmesso in oltre venti Paesi), ha deciso di offrire per l’11 marzo (anniversario dello tsumani) la visione gratuita agli spettatori italiani.

“Fukushima: A Nuclear Story” risultato di quattro anni di ricerche offre un punto di vista totalmente inedito della tragedia, narrata dalla voce di Massimo Dapporto per la versione italiana e Willem Dafoe nella versione inglese.

Christine Reinhold e Matteo Gagliardi uniscono in questo documentario –– la storia di un giornalista, Pio d’Emilia, che non ha abbandonato il suo lavoro nel momento di maggior pericolo nucleare, i dubbi e i timori di un uomo nei giorni seguenti la triplice tragedia di Fukushima e la ricerca di ciò che è veramente accaduto nella centrale nucleare di Fukushima Daichii.

Tra i documentari prodotti, “Fukushima: A Nuclear Story“, selezionato ai Nastri d’argento, ha vinto il premio internazionale di investigazione giornalistica Dig Award come miglior documentario del 2016 nella sezione ‘long reportage’.