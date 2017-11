Galerie Gmurzynska torna protagonista ad Art Basel Miami Beach grazie ad una selezione particolarmente curata che comprendere opere inedite degli artisti latinoamericani Wifredo Lam e Roberto Matta, che saranno esposte accanto ad importanti luminari della Pop-art come Roy Lichtenstein e Robert Indiana.

La cooperazione tra Lam e Galerie Gmurzynska dura da oltre sette anni, e ha portato alla realizzazione di diverse mostre, quattro pubblicazioni (una in cinese) e fruttuose collaborazioni con importanti musei culminate nelle retrospettive itineranti di Lam al Centre Pompidou di Parigi, al Museo Reina Sofia di Madrid e alla Tate Modern di Londra.

Dopo l’accordo siglato quest’anno con Matta, la Galerie Gmurzynska ha presentato capolavori e sculture inedite in tre mostre collettive. Per Art Basel Miami Beach 2017, Galerie Gmurzynska presenterà nuovamente importanti opere di Matta che non sono mai state disponibili in precedenza. Uno di questi capolavori, “Phosphorece (Le Cube Ouvert)” (1949), è centrale nel lavoro di Matta, oltre a rappresentare un caposaldo dell’arte surrealista del dopoguerra, poiché materializza la scoperta di regioni dello spazio artistico inesplorate fino a quel momento.

L’assortimento comprende inoltre opere significative di maestri classici moderni come Joan Miró, Fernand Léger, Yves Klein e Louise Nevelson, che saranno esposti nello stand della galleria che si trova sul lato opposto dell’entrata della VIP Lounge.

Un’altra importante novità di quest’anno è che sarà allestita una mostra speciale di opere fotografiche esclusivamente concepite, e in precedenza non ancora esposte, realizzate da Jean “Johnny” Pigozzi.

“Charles and Saatchi”, questo il titolo della nuova serie di foto che vedranno Art Basel Miami Beach perfetto scenario di un’esclusiva premiere, rappresentano un’ulteriore collaborazione tra il fotografo e collezzionista Pigozzi e Galerie Gmurzynska, dopo la recente mostra “Pool Party in the Snow” tenutasi a St. Moritz.

Il numero di ottobre di Vanity Fair ha dedicato un lungo articolo su Pigozzi, che è stato ribattezzato come il Picasso dei selfie delle celebrità. L’esposizione “Charles and Saatchi” sarà accompagnata da un nuovo libro di Damiani, con testi di Charles Saatchi, che sarà pubblicato in collaborazione con Galerie Gmurzynska.