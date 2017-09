Galerie Gmurzynska conferma la sua partecipazione all’edizione 2017 di EXPO di Chicago (13-18 settembre) con una superficie espositiva di oltre 100 metri quadrati progettata dai rinomati direttori creativi italiani Antonio Monfreda e Sergio Salerni.



Antonio Monfreda è un regista, designer e curatore di fama mondiale, che ha realizzato in passato la retrospettiva per il 45 ° anniversario di Valentino presso il Museo Ara Pacis di Roma e l’acclamata mostra “AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion” al The Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art di New York.

Sergio Salerni è invece un leggendario direttore creativo che lavora con le più prestigiose case di moda italiane. Ha prodotto una delle collezioni più iconiche della storia della moda, la “Miss S&M” in collaborazione con Gianni Versace e, più recentemente, è stato autore dell’indimenticabile presentazione di Fendi alla Fontana di Trevi di Roma nel 2016.

Monfreda e Salerni hanno creato per Galerie Gmurzynska una cabina innovativa e immersiva. La visita dello stand si basa su un’esperienza sensoriale: comprenderà tocco, odore e naturalmente vista.

La selezione delle opere presentate a Chicago dalla galleria svizzera è caratterizzata da un elenco curato da artisti che richiamano il loro rapporto creativo e intellettuale con Chicago, i suoi spazi pubblici e le sue istituzioni museali.

Christo è presente con tre opere precoci della fine degli anni Sessanta che rappresentano il suo progetto del Wrapped Museum of Contemporary Art.

Due dipinti su larga scala di Robert Indiana, che ha studiato all’Istituto d’Arte di Chicago, e due opere iconiche di Wifredo Lam, rendono questa selezione decisamente da vedere.

Con le tele di Fernand Léger, Galerie Gmurzynska rende omaggio alla mostra del 1931 “Pitture e disegni di Fernand Léger” realizzata in presenza dell’artista nel novembre 1931 presso l’Arts Club di Chicago.

Dopo aver annunciato l’acquisizione della rappresentanza delle proprietà Roberto Matta a maggio a New York, Galerie Gmurzynska mette in mostra un raro lavoro in grande scala dell’artista cileno, che è già stato accolto con entusiasmo a Chicago e costituisce una parte importante delle collezioni private di Joseph e Jory Shapiro e Ed e Lindy Bergman.

Una delle gemme di Chicago – il “Miró’s Chicago” – del grande maestro del ventesimo secolo Joan Miró, è posizionato nello stand di Galerie Gmurzynska come scultura iconica, ed accoglie i visitatori che entrano nella fiera.

Presente inoltre un’altra delle icone d’arte pubblica di Chicago è il “Shadow of Dawn” presso la Madison Plaza di Louise Nevelson.

Galerie Gmurzynska espone infine un grande lavoro su plexiglas di Moholy-Nagy, fondatore del New Bauhaus.

Chicago è sempre più un hub creativo per gli artisti moderni e contemporanei. Oltre a questo, nell’affermare il rapporto tra la città, gli spazi pubblici e gli approcci creativi, la proposta di Galerie Gmurzynska sottolinea l’attuale tendenza a esplorare i dialoghi tra arte, design, architettura e spazi pubblici realizzati da EXPO Chicago in collaborazione con il Palais de Tokyo e la Biennale di Architettura di Chicago.