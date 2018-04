Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams) sono una competitiva coppia appassionata di quiz e giochi di società. Casa loro è un punto di ritrovo per i loro amici per trascorrere una serata a suon di scarabeo, monopoli, taboo e tanti altri giochi da tavolo.

Quando in città torna Brooks (Kyle Chandler), fratello di Max, esplode la rivalità mai sopita tra i due. Situazione che non si affievolisce quando Max organizza una “game night” in casa sua, affidandosi a un’agenzia specializzata. Non ci sarà nessun tabellone, clessidra o lavagna, ma verrà messo in scena un rapimento e alle squadre saranno date indizi per liberare l’ostaggio. Le 3 coppie di amici non vedono l’ora di iniziare.

La serata gioco con rapimento si trasforma in qualcosa di pericoloso e imprevedibile. O meglio, quello che era programmato come un finto sequestro, diventa drammatico e surreale. Saranno proprio l’abilità nella strategia messa a punto dopo anni e anni Pictionary, Trivial Pursuit, Risiko a scatenare l’arguzia degli amici per liberare l’ostaggio durante una nottata a dir poco folle.



Game Night – Indovina chi muore stasera? è un thriller comico che vi farà morire dal ridere.

John Francis Daley e Jonathan Goldstein, registi di Come ti rovino le vacanze e autori dell’ultimo Spiderman di casa Disney, con la sceneggiatura di Mark Perez, hanno messo in piedi una commedia esilarante con protagonista un manipolo di esaltati da giochi di società.

Personaggi ben scritti nelle dinamiche di coppia, dall’inquietante vicino di casa poliziotto (Jesse Plemons) agli scagnozzi assoldati per il sequestro, fanno da cornice a una storia piena di colpi di scena, tantissime gag, nessuna volgarità e un ritmo leggero.



Un film adatto ad una serata senza pensieri.