Una giornata di conversazioni, musica, performance in occasione del finissage della mostra “Take Me (I’m Yours)”.

Hans Ulrich Obrist con Christian Boltanski, Chiara Parisi, Roberta Tenconi curatori della mostra e Giovanni Anceschi, Stefano Boeri, Andrew Durbin, Nathalie Du Pasquier, Alberto Garutti, Adelita Husni-Bey, Imre Lodbrog et sa Petite Amie (Sébastien Régnier and Barbara Browning), Ugo La Pietra, Corrado Levi, Maurizio Nannucci con Simone Conforti, Otobong Nkanga, Francesca Pasini, Gianni Pettena, Cesare Pietroiusti, Asad Raza, Adama Sanneh, Franco Vaccari, Grazia Varisco, Lea Vergine, Nanda Vigo, Francesco Vezzoli.

Generosity/Generosità, concepito come appuntamento speciale del Public Program della mostra “Take Me (I’m Yours)”, coinvolge oltre venti ospiti tra cui artisti, architetti, curatori, teorici e designer a prendere parte a una conversazione accompagnata da momenti di performance, momenti musicali e reading. Tema della giornata è la generosità, centrale nella concezione della mostra “Take Me (I’m Yours)”, che ha tra i suoi testi ispiratori il libro di Lewis Hyde “Il dono”, una riflessione sul ruolo dell’opera d’arte e della sua circolazione nel mantenere vivo il valore della generosità nella società contemporanea.

La generosità può essere una chiave per leggere, ancora oggi, la relazione tra differenti generazioni di artisti, o ancora tra artisti e pubblico? La trasmissione del sapere, sia all’interno di forme istituzionalizzate come le scuole e le accademie sia attraverso relazioni informali come il sostegno e lo scambio, è ancora una modalità possibile nell’arte? Nella società dello sharing e del free, ha ancora senso parlare di generosità? Qual è il ruolo degli spazi espositivi e delle mostre nel facilitare la circolazione dell’arte?

Le conversazioni cercheranno di rispondere a queste e altre domande, prendendo inoltre spunto dalla continuità tra gli artisti presenti in “Take Me (I’m Yours)” e la figura di Lucio Fontana – la cui mostra “Ambienti/Environments” è presente contemporaneamente negli spazi di Pirelli HangarBicocca – che ha rappresentato un punto di partenza per una generazione di artisti più giovani.

Generosity/Generosità

Pirelli HangarBicocca

14 gennaio 2018, ore 11.00-20.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazione riservata ai Member Pirelli HangarBicocca (le prenotazioni saranno aperte il 9 gennaio 2018)

Public Program a cura di Giovanna Amadasi