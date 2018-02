‘George Antheil questo sconosciuto’ Il cattivo ragazzo della musica all’Ateneo Veneto

George Antheil questo sconosciuto, ovvero: bad boy of music, ‘Il cattivo ragazzo della musica tra sperimentazione illuminata e musica per Hollywood’. Il suo nome è indissolubilmente collegato ad una delle pagine più alte dell’avanguardia artistica del ‘900, quel Ballet Mecanique costruito dal pittore Fernand Léger con il cineasta Dudley Murphy e l’aiuto di Man Ray che ha fatto scalpore nella Parigi del 1924.

Americano, chiamato in Europa da Ezra Pound profeta del vorticismo, Antheil non ha incontrato i favori del pubblico. E per saperne di più si son dovuti consultare i repertori della musica da film, perché, rientrato in patria ha poi iniziato una carriera di musicista per il cinema collaborando con registi dalle vocazioni più diverse, dal grande padre del cinema americano Cecil B.De Mille al maestro dell’espressionismo Fritz Lang, a giovani esordienti o quasi come John Huston, Edward Dmytrik, Nicholas Ray.

Ma la voglia di sperientale non l’aveva mai perduta il bad boy of music. Attratti, infatti dall’eclettica personalità di Antheil la pianista Alessia Toffanin e il violinista Alessandro Fagiuoli hanno realizzato l’impegnativo progetto di registrare l’integrale delle sue opere legate ai due strumenti. Cinque corpose sonate che l’autore aveva scritto in due momenti ben distinti e significativi della sua carriera artistica: le prime tre nel periodo parigino risultano più ricche di sperimentazioni intriganti e visionarie, mentre le ultime due a Hollywood presentano una scrittura più lineare sul piano formale e son più votate al virtuosismo violinistico.

Lunedì 26 febbraio alle ore 17, dopo una introduzione di Roberto Pugliese e Carlo Montanaro, nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto, invitato dall’Università Popolare di Venezia il duo Toffanin Fagiuoli seguirà parte del lavoro interpretativo sulle partiture delle cinque sonate.

Nel mese di marzo (con una presentazione mercoledì 14) alla Casa del Cinema verrà presentato un ciclo di film che ripercorrono la carriera di Antheil nel mondo della celluloide.