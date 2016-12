Il GGG combina il linguaggio visivo di Steven Spielberg, artigiano della fantasia, con quello di Roald Dahl, inventore di fiabe.

The BFG è un classico per bambini; pubblicato nel 1982, è una storia dal cuore grande. Il regista Steven Spielberg lo illumina con la meraviglia dei suoi effetti speciali. Il GGG racconta l’incredibile e profonda amicizia tra una bambina orfana e un gigante.

Sophie (Ruby Barnhill) ha dieci anni e vive in un orfanotrofio londinese. Una notte, mentre tutti altri bambini dormono, Sophie si attarda a leggere sotto le coperte, cosa che non dovrebbe fare. Distratta da alcuni rumori, si affaccia alla finestra della camera e in strada vede chi non dovrebbe vedere, un gigante (Mark Rylance); e il gigante vede la bambina. Il gigante, un Grande Gigante Gentile, è molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. Tuttavia non può lasciare che Sophie racconti agli altri umani di averlo visto. Così è costretto a rapirla e portarla nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie non si lascia prendere dal panico. Ben presto la bambina si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole, con tante cose da raccontare. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mondo del mistero notturno.

Poiché il GGG e Sophie fino a quel momento sono stati soli al mondo, nasce tra loro una inaspettata amicizia. Tuttavia la presenza della bambina nel Paese dei Giganti ha attirato l’attenzione

indesiderata degli altri giganti, che sono diventati sempre più ostili. Sophieed il GGG partono ben presto per Londra per incontrare la Regina ed avvertirla del rischio rappresentato dai giganti, ma devono prima convincerla che questi ultimi esistono davvero. Insieme, escogiteranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.Il GGG è un film per tutte le età. Sceneggiato dallo stesso autore del libro e da Melissa Mathison (E.T.), questa storia catapulta il pubblico in un nuovo mondo affascinante. Steven Spielberg si muove perfettamente a suo agio tra lo storytelling e la tecnologia. È sempre stato un fautore di pratiche cinematografiche tradizionali e al contempo uno dei principali promotori di nuove tecnologie. Per trovare il modo migliore di girare contemporaneamente elementi live-action e performance-capture e far sì che si integrassero alla perfezione, i produttori hanno previsualizzato l’intero film addirittura prima di iniziare le riprese. Spielberg ha riunito diversi membri del suo topeam creativo e alcuni assistenti alla produzione nel garage della sua casa estiva ed ha coreografato, memorizzato e filmato ogni scena in digitale. Armato di una piccola telecamera virtuale portatile, con l’aiuto di attori in tuta da performance capture e semplice animazione, il materiale a bassa risoluzione girato dal regista è stato trasformato in 3D per essere sezionato e analizzato una volta completato. Gli straordinari effetti speciali sono il ponte che collegano la tradizione fiabesca di Dahl con il bambino visionario e creativo che è dentro Spielberg.

Il momento più esilarante resta senza dubbio la scena a Buckingham Palace; comunque i delicati sentimenti di malinconia e la meraviglia del libro sono stati tradotti in questo film anche grazie alla fotografia di Janusz Kaminski.