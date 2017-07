Anche quest’anno il Giffoni Film Festival è partito col botto! Migliaia di ragazzi da ogni angolo della terra si sono riuniti a Giffoni Valle Piana per prendere visione dei film in concorso e infine premiarne uno.

Good Boy (Kohoroshiy Makchik) secondo lungometraggio della regista russa Oksana Caras. Il film narra le vicende di Kolya Smirnov che si innamora dell'insegnante di inglese; prende parte ad un programma imposto dal padre a tutta la famiglia che impedisce al protagonista di dormire o raccogliere i suoi pensieri. In sei giorni Kolya dovrà fare i conti con i suoi amici e la sua famiglia. Il film ha destato grandi risate da parte dei giurati: una commedia trash sulle debolezze e sulle delusioni umane. Noi ragazzi della categoria +13, accreditati come giuria collaterale con CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) Dorico e Adelasia, siamo entrati subito nel mood. Ieri abbiamo preso parte alla visione del film.

Tra il primo e il secondo giorno a scaldare gli animi Mika ha fatto il suo ingresso sul Blue Carpet:



Domenica mattina sono iniziati anche i corsi: per prima cosa i ragazzi della giuria hanno ripassato il cosiddetto Decalogo del Buon Giurato. E' seguita la visione di Strawberry Days (Jordgubbslandet) di Wictor Ericsson. Il film racconta la storia di un ragazzo polacco che con la sua famiglia va a lavorare in Svezia come raccoglitore di fragole e si innamora della figlia del suo capo. Questa storia d'amore ha come sfondo una Svezia caratterizzata dai pregiudizi e maltrattamenti verso i lavoratori emigranti. Un'avvincente storia di formazione.

Alle 17 sul Blue Carpet ha sfilato l’attrice premio Oscar® Julianne Moore, incantevole e disponibile con tutti.