L’emergenza Coronavirus, che ha temporaneamente bloccato tutte le attività del Teatro Stabile del Veneto, non ferma la ricerca di nuovi giovani per il percorso rivolto agli under 25 del laboratorio di teatro di cittadinanza “Questa vita è un’Odissea. Venezia apre le sue porte al teatro”, ideato dal regista Mattia Berto. Tutti i veneziani con meno di 25 anni sono invitati per la prima volta ad unirsi al viaggio di Ulisse verso casa. Il progetto sull’Odissea mira, come ormai di consuetudine, a coinvolgere cittadini di ogni età per riflettere sui cambiamenti di Venezia e sulle sue criticità. Per gli under 25, il tema dell’Odissea verrà personalizzato sulla base di uno degli episodi più noti, quello del celebre incontro con il terribile gigante Polifemo, figura emblematica del “diverso”. Come i due percorsi già avviati, quello per gli over 70 e quello che coinvolge partecipanti tra i 25 e i 70 anni, anche questo laboratorio prevede una tappa performativa in una casa veneziana che per l’occasione si trasformerà nell’antro del ciclope.

Il laboratorio si terrà al Teatro Goldoni tutti i lunedì a partire dal 9 marzo – riapertura del teatro permettendo – dalle 17.00 alle 19.00 per un totale di dieci incontri, mentre il 31 maggio 2020 uno spettacolo evento vedrà i protagonisti di tutti i laboratori insieme in scena sul palco del teatro della città.

Afferma il regista Mattia Berto: “sono ormai diversi anni che tengo laboratori di teatro di cittadinanza perché credo fermamente nell’idea che il teatro sia un luogo dell’incontro, di scambio e di condivisione di esperienze. Dobbiamo offrire alle nuove generazioni la possibilità di confrontarsi con i classici ma anche dotarli dei giusti strumenti per potere rileggere e interpretare testi in una chiave più attuale e vicina al nostro tempo. Ecco perché quest’anno con il Teatro Stabile del Veneto ho deciso di aprire questa proposta anche ai giovani. Voglia di stare in gruppo, di abitare spazi inusuali e di misurarsi con il palcoscenico, sono gli elementi necessari per unirsi a noi in questo viaggio. Il Teatro Goldoni sarà la nostra palestra ma allargheremo l’orizzonte anche ad una casa privata che avrà voglia di accoglierci per una performance site-specific solo nostra”.

Foto in copertina di Giorgia Chinellato, stilista Roberto Piffer per Mattia Berto.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Email: laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

Teatro Goldoni centralino: +39 041 2402011