Grande successo al Teatro Goldoni per Carlo & Giorgio

Grandissimo successo per Temporary show (lo spettacolo più breve del mondo), il nuovo spettacolo di Carlo & Giorgio. É un bilancio più che positivo quello che si trae alla fine delle repliche veneziane dello spettacolo che ha debuttato in un Teatro Goldoni sempre al limite del tutto esaurito, non solo in tutti e quattro i turni di abbonamento, ma anche in occasione della replica speciale di domenica sera, fuori abbonamento. Sono stati superati i 3.700 spettatori complessivi, con una media di oltre 730 a recita. Alla prima assoluta di giovedì scorso non ha voluto mancare il Sindaco della Città di Venezia, Luigi Brugnaro, accompagnato dalla moglie, entrambi molto divertiti, come tutto il pubblico in sala, alle battute dei due comici veneziani.

Il Teatro Stabile del Veneto ha visto quindi premiata la scelta di inserire per la prima volta nel cartellone principale della Stagione di Prosa i due artisti, che con Temporary Show hanno approfondito il loro impegno artistico e la capacità di osservare gli umori del quotidiano, in una chiave sempre meno locale e sempre più proiettata sugli aspetti, talora grotteschi, della vita di tutti noi. La partecipazione e il gradimento degli spettatori sono un’ulteriore conferma della crescente sintonia delle scelte artistiche con i gusti di un pubblico che richiede al Teatro della Città un’offerta sempre più articolata e varia, mentre cresce l’attesa per la presenza sula palcoscenico del Goldoni di un autentico mito dello spettacolo italiano come Claudia Cardinale, che da giovedì sarà in scena con La strana coppia di Neil Simon.