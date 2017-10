A partire dal 10 Novembre debutteranno su Amazon Prime Video tre nuovi pilot della durata di mezz’ora. I pilot fanno parte del Pilot Program che ha favorito la creazione e la realizzazione di alcune delle serie più acclamate dalla critica e apprezzate dal grande pubblico.

· The Climb: dalla creatrice e star Diarra Kilpatrick (American Koko, The Last O.G.) e The Mark Gordon Company, nasce una commedia ambientata in una Detroit in rapido cambiamento che ritrae il nuovo Sogno Americano. The Climb segue un’impiegata alla ricerca di una vita straordinaria grazie alla popolarità sul web, con la migliore amica sempre al suo fianco. Chris Robinson (The New Edition Story, Star) ha diretto il pilot mentre Christina Lee (Search Party, Wet Hot American Summer: First Day of Camp) ne è stata la showrunner.

· Love You More: vede come protagonista la star del cabaret newyorkese Bridget Everett (Patti Cake$) nei panni di Karen Best, Bobcat Goldthwait (God Bless America) come regista e Michael Patrick King (Sex and the City, The Comeback, 2 Broke Girls) come showrunner. Karen Best è una “big girl” dalla forte personalità con un grande amore per lo Chardonnay, cosa che spesso la porta a fare brutte figure con gli uomini. Ma la cosa più grande che ha Karen è il suo cuore, caratteristica che la porta ad eccellere nel suo lavoro come educatrice in una residenza per giovani adulti con sindrome di Down. Ogni tanto Karen, per sostenere la causa dei più sfortunati, si lancia in esibizioni rock grazie alle quali rivela di avere una voce potente e melodiosa. Love You More è prodotta da MPK Productions in collaborazione con Warner Bros. Television e Amazon Studios.

· Sea Oak: una commedia che prende spunto da differenti generi e creata dal rinomato autore di commedie George Saunders (Lincoln in the Bardo). La serie ha come protagonista il vincitore di un Emmy Glenn Close (Damages, The Wife), come regista Hiro Murai (Atlanta), vincitore di un Golden Globe e come produttore esecutivo Jonathan Krauss attraverso la sua casa Affiliated Pictures. Murai ed Evan Dunsky (Nurse Jackie) sono anche produttori esecutivi della serie, mentre Lael Smith e Keir McFarlane sono coproduttori esecutivi. La zia Bernie, un’operaia umile, non sposata e senza figli che lavora in una città della Rust Belt, muore tragicamente durante una rapina in casa. Spinta da una forte insoddisfazione, ritorna dal mondo dei morti piena di rabbia, determinata a ottenere la vita che non ha mai avuto. Inizia quindi a fare una serie di richieste alle persone del suo nucleo familiare che sono rimaste (un nipote quasi stripper e due nipoti inette), che vivono in una minuscola casa in un complesso chiamato Sea Oak.Sea Oak è prodotto da Amazon Studios.

The Marvelous Mrs. Maisel . A partire dal 29 Novembre, The Marvelous Mrs. Maisel sarà disponibile su Prime Video.La serie, scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino (Una Mamma Per Amica) e dal produttore esecutivo Daniel Palladino (I Griffin) ha come protagonista Rachel Brosnahan (House of Cards) nei panni di Miriam “Midge” Maisel, una donna newyorkese del 1958 che dalla vita ha avuto tutto ciò che ha sempre desiderato: il marito ideale, due bambini e un elegante appartamento nell’Upper West Side, perfetto per organizzare le cene per lo Yom Kippur. Ma la sua vita perfetta prende una direzione inaspettata e Midge scopre di avere un talento nascosto, cosa che cambierà la sua vita per sempre. Traccerà una rotta che la porterà dalla sua comoda vita in Riverside Drive ai nightclub del Village travolgendo il mondo del cabaret… un percorso che la porterà fino a ottenere uno spazio sul divano di Johnny Carson.​

Thursday Night Football –

Anche a Novembre, i clienti Prime potranno continuare a seguire numerose partite in diretta della Thursday Night Football. Gli utenti potranno godersi il live delle partite ogni giovedì notte commentate in molteplici lingue, grazie alla produzione di tracce audio live per gli utenti che non parlano inglese (e anche per coloro che parlano inglese ma non sono esperti di football). Due telecronisti faranno la traduzione live in tre lingue: spagnolo, portoghese/brasiliano e anche in inglese con commenti tecnici per coloro che non sono pratici del gergo del football.

Programma delle partite di football di Novembre