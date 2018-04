L’Event Pavilion del T Fondaco dei Tedeschi di Venezia celebra la nuova installazione dell’artista Elisabetta Di Maggio, a cura di Chiara Bertola.

In Greetings from Venice, che è aperta gratuitamente al pubblico tutti i giorni dal 6 aprile fino al 25 novembre 2018, l’artista prende spunto dalla trama bizantina dei mosaici del pavimento della Basilica di San Marco e dei principali edifici veneziani, proponendo un’opera realizzata con centomila francobolli, tutti usati e provenienti da ogni parte del mondo, che l’artista ha suddiviso per provenienza e per colore. L’opera è stata realizzata con l’aiuto degli studenti del Liceo Marco Polo di Venezia, come in una vera e propria bottega rinascimentale.

Il ritorno di Elisabetta Di Maggio a Venezia dopo la mostra Natura quasi Trasparente alla Fondazione Querini Stampalia durante l’ultima Biennale, rappresenta un ulteriore passo dell’artista nella ricerca di un dialogo con una città speciale come Venezia, dove tempo, spazio, memoria e relazioni vivono in una dimensione unica.

Con questa nuova mostra il gruppo DFS conferma la sua volontà di far tornare il T Fondaco dei Tedeschi alla sua antica vocazione di luogo in cui convergono e si intrecciano cultura e commercio, tradizioni secolari e contemporaneità, visitatori locali e internazionali.

”Gli eventi culturali offerti in questo primo anno hanno sempre registrato il tutto esaurito” dichiara Eléonore de Boysson, Region President Europa e Middle East di DFS Group, ”a dimostrazione che la città ci riconosce come luogo ideale di esperienze: dalla moda ai concerti, dalle installazioni artistiche ai reading con autori internazionali. Venezia resta per noi uno snodo fondamentale in Europa e come tale continueremo a valorizzarne le potenzialità”.