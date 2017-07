Continuano le proiezioni per i giovani, veri protagonisti del Giffoni.

Tra le tante opere di qualità, tra queste va menzionata The Bachelors di Kurt Voelker; questo film racconta la vita di un ragazzo che ha peso la madre a causa del cancro e rimane solo col padre depresso, attraverso un processo catartico, che porta al superamento del dolore da parte di chi resta, i due ritroveranno la pace e formeranno un nuovo nucleo familiare. Un dramma dove il regista guarda ai limiti umani durante una perdita traumatica.

Nel frattempo il celebre blue carpet è sempre protagonista. Ha sfilato l’attrice di Big Eyes, Come d’Incanto e di Animali Notturni Amy Adams in un bellissimo abito sui toni del blu e dell’azzurro e molto disponibile nel fermarsi a firmare autografi e a scattare selfie con i numerosi fan presenti fin dalla sera prima.