Heinz Holliger a Padova

Heinz Holliger conduce l’OPV in un dialogo attraverso la storia: così Padova celebra il grande oboista e direttore svizzero

La presenza del Maestro svizzero proietta Padova tra i palcoscenici internazionali che hanno voluto rendergli omaggio in occasione del suo ottantesimo compleanno.

Giovedì 16 gennaio alle ore 20.45, presso l’Auditorium Pollini di Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto avvierà un nuovo capitolo della Stagione concertistica Prismi dedicato al dialogo tra l’opera di Schubert e i compositori della Seconda Scuola di Vienna. Un viaggio attraverso la storia che si rinnova alla presenza del leggendario direttore svizzero Heinz Holliger sul podio dell’OPV, e che proietta Padova sul piano internazionale tra i palcoscenici che hanno voluto rendere omaggio al Maestro in occasione del suo ottantesimo compleanno.

Tra i massimi protagonisti del Novecento, Heinz Holliger è già passato alla storia come il più grande oboista vivente, nonché tra i più autorevoli direttori e compositori del nostro tempo. Una carriera formidabile a diretto contatto con le più importanti personalità della musica, Pierre Boulez e György Kurtág tra tutti, a capo delle migliori orchestre al mondo, dai Berliner Philharmoniker alla Cleveland Orchestra, dall’Orchestra reale del Concertgebouw all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

La prima opera in programma ad incarnare l’essenza del dialogo in musica è rappresentata dalle Danze tedesche di Schubert, scritte per una sua allieva nel 1824 e qui proposte nell’adattamento orchestrale di Anton Webern, sorprendentemente innovativa dal punto di vista timbrico e allo stesso tempo fedele allo spirito schubertiano. Il suo maestro, Arnold Schönberg, sarà presente con la Kammersymphonie op. 9, mentre la Quarta Sinfonia di Franz Schubert chiuderà infine il cerchio, accrescendo l’attesa per l’incisione integrale delle Sinfonie di Schubert prevista per il 2020, con Heinz Holliger a capo della Basel Chamber Orchestra.

Il concerto sarà anticipato dalla prova generale aperta al pubblico alle 10.30 e dall’introduzione all’ascolto alle ore 19.45, sempre all’Auditorium Pollini.

Biglietti: prova generale 3-8€; concerto 8-20€ in vendita online e presso Gabbia Dischi a partire da venerdì 10 gennaio.

Luca Benvenuti