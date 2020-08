Una nave spaziale è alla deriva oltre il sistema solare.

Monte (Pattinson) e la figlia di pochi mesi, Willow, vivono a bordo del veicolo in completo isolamento, i messaggi da e per la Terra impiegano anche anni ad arrivare.

L’uomo insieme ad altri detenuti aveva scelto come pena alternativa, all’ergastolo o pena di morte, una missione spaziale sperimentale verso un buco nero, per trovare forme di energia alternative.



Nel tempo gli altri detenuti sono morti; e lui è rimasto da solo con la piccola. Attraverso una serie di flashback, Claire Denis racconta cosa è andato storto in quella missione spaziale, spendendo tempo, e pazienza degli spettatori, anche con la narrazione della vita sulla terra di alcuni di loro, come della dottoressa Dibs (Juliette Binoche). Mente oscura e cupa, la donna si prende cura della salute dei detenuti. Tra i vari esperimenti di Dibs – anche lei con una condanna per fatti abominevoli – c’è quello di un’inseminazione artificiale a bordo. Dibs, ossessionata – la Binoche con la sua lunga treccia alla Rapuznel genera fastidio e insofferenza – raccoglie il seme degli uomini (c’è un’apposita stanza della masturbazione (“fuck box”) per poi impiantarlo nelle detenute, sperando di riuscire a “creare” una vita a bordo. Monte si rifiuta, ma la Dibs riuscirà comunque nel suo intento (qui qualche risolino scapperà). Nell’isolamento e nella consapevolezza che quella è oramai diventata una missione suicida, gli animi sono frustrati e violenti, senza speranza insomma.



Grottesto, noioso, esasperante, perverso fino al ridicolo.

La regista, che scrive la sceneggiatura con Jean-Pol Fargeau, ha impiegato circa 15 anni (!!!) per realizzare questo film compiaciuto che butta in un calderone fisica e biologia, fregandosene delle leggi basiche della scienza per arrivare a parlare (con sè stessa probabilmente) di ciò che vuole lei: follia, solitudine, illusione, carcerazione, riproduzione.

Non è un film complesso. Non è un film audace. È un film statico che vuole impressionare con fluidi corporei e violenza.