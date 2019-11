“I leoni di Sicilia” è il romanzo più venduto del 2019

Secondo la fonte Nielsen “I leoni di Sicilia – La saga dei Florio”, pubblicato da Casa editrice Nord del gruppo editoriale Mauri Spagnol, è il romanzo più venduto del 2019. Da mesi in testa alle classifiche, il libro di Stefania Auci ha conquistato i lettori italiani ed è in corso di traduzione in 18 Paesi. RAI Fiction ha annunciato una serie tratta da I leoni di Sicilia tra i progetti più significativi in via di sviluppo.

C’è stata una famiglia che ha sfidato il mondo. Una famiglia che ha conquistato tutto.Una famiglia che è diventata leggenda. Questa è la sua storia.

«Sotto l’occhio vigile di Palermo e con il suo aiuto, ho letto tutto ciò che è stato pubblicato sui Florio; ho setacciato negozi di antiquariato e mercatini delle pulci per trovare i fili della Storia che si dipanano tra vestiti, canzoni, lettere, scatole, bottiglie di profumo e Marsala; ho visitato tutte le proprietà dei Florio per vedere con i miei occhi lo splendore del loro trionfo e il dramma del loro declino. Tutto ciò mi ha permesso di raccontare la storia della famiglia Florio in tutta la sua singolare, travolgente e appassionante unicità: una famiglia di uomini orgogliosi, forti e senza scrupoli, ma anche testardi, arroganti e schiavi delle passioni. E di donne silenziose o apertamente ribelli, però mai convenzionali, sia che lottino contro la disperazione della povertà sia che difendano con determinazione il loro diritto a sopravvivere, ad affermarsi, a capire o a essere amate.» Stefania Auci

«Da tempo non leggevo un romanzo così: grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un romanzo meraviglioso, indimenticabile.» Nadia Terranova

«Una famiglia da leggenda… Un appassionante spaccato di storia pubblica, privata e di costume.» Vanity Fair.