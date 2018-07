I Love Motocicletta

Negli ultimi anni, con l’amministrazione Brugnaro, si è assistito ad un tentativo di apertura delle iniziative culturali veneziane alla terraferma. Un segnale molto forte di questa manovra è quanto realizzato dalla Fondazione Musei Civici nel nuovo spazio espositivo situato nell’antico complesso architettonico ottocentesco di Forte Marghera.

Un luogo molto suggestivo che ben si presta ad ospitare la mostra messa a punto da Marco Riccardi, sotto la direzione scientifica di Gabriella Belli. “Motocicletta. Architettura della velocità” è il titolo della seconda mostra ospitata a Forte Marghera. La Fondazione MUVE si inserisce con questa esposizione nell’ambito della Biennale Architettura 2018. E’ una mostra innovativa e intrigante, che si distacca dagli abituali programmi culturali.

Tale retrospettiva si inserisce in un ambiente particolare anche dal punto di vista geografico, Forte Marghera è infatti un polo che attrae una moltitudine di persone dalle provenienze culturali più disparate, e sta proprio qui la sfida: aprirsi ad un pubblico quanto più eterogeneo.

La musealizzazione di 41 moto e scooter ben si presta a raggiungere questo obbiettivo: la moto è stata – ed è tuttora – un oggetto di culto che non ha mai smesso di compiere significativi mutamenti di stile: si è di fronte infatti a un mix inscindibile tra l’evoluzione di costume, design e ricerca tecnico-scientifica.

L’esposizione è divisa in 8 isole: Scooter, Elettrico, Sportive, Heritage In Africa, Le moto fondamentali, Pezzi d’autore, Ardite, Raffinate. Sono presenti moto storiche, come ad esempio, la Böhmerland costruita dal 1926 al 1938, fino ai modelli più recenti, come la BMW R nineT Scrambler, del corrente anno. E’ esposta anche l’Aprilia RS 250 GP, la moto con cui Max Biagi vinse tre campionati del mondo della classe 250, dal 1994 al 1996.

Fondamentale la sezione dedicata alla sicurezza dei motociclisti, facente parte della campagna “Scontato Proteggersi” della rivista Motociclismo.

L’ingresso è gratuito, ma per chi lo desidera la Fondazione MUVE spalanca le porte al mondo della cultura con una bellissima iniziativa: con un piccolo contributo di 3 euro, è possibile acquistare una shopper bag da riempire con cataloghi e libri d’arte presenti all’interno della mostra.

MOTOCICLETTA. L’architettura della velocità

9 giugno – 28 ottobre 2018

Forte Marghera, Mestre

La mostra è a ingresso gratuito

http://www.visitmuve.it