In occasione delle celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri (1321 – 2021) l’Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) annuncia il suo particolare omaggio al Sommo Poeta con una nuova produzione tra musica e arti performative.

Dall’esteso catalogo di Salvatore Sciarrino, OPV interpreta il suo ultimo lavoro, ovvero Musiche per il Paradiso di Dante in una nuova versione che sancisce per la prima volta la collaborazione tra OPV e il collettivo Anagoor, Leone d’Argento per il Teatro alla Biennale di Venezia 2018.

Il Paradiso di Dante verrà rappresentato domenica 5 settembre alle ore 21.00 nel Salone del Palazzo della Ragione di Padova, uno degli otto complessi monumentali della Padova Urbs Picta appena eletta Patrimonio Mondiale Unesco.

L’evento sarà al centro del programma della quinta edizione di In Principio, la rassegna dell’OPV dedicata alla musica sacra che quest’anno proporrà per la prima volta anche un convegno nazionale, promossa in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Padova e del Comune di Padova.

All’interno delle celebrazioni dell’anno dantesco, Palazzo della Ragione si impone così come uno dei luoghi d’elezione. Nel suo lungo peregrinare seguito all’espatrio, infatti, il padre della lingua italiana giunse a Padova nel 1306 dove compose parte della Divina Commedia.

Le Musiche per il Paradiso si presentano in tre parti con un grande affresco centrale intitolato L’invenzione della trasparenza, anticipato da un prologo, Alfabeto oscuro, seguito da un epilogo, Postille. Nell’interpretazione di Marco Angius, direttore musicale e artistico OPV questa musica presenta «un intreccio a maglie larghe, dove è possibile distinguere il gioco di trame sovrapposte pur nello stordimento delle continue rifrazioni prismatiche».

Il Paradiso di Dante è una produzione dell’OPV, in collaborazione con OperaEstate Festival Veneto, all’interno del quale lo spettacolo sarà eseguito in Prima Nazionale giovedì 2 settembre, e Armonie Festival

BIGLIETTERIA

Biglietto unico € 10 acquistabile a breve su opvorchestra.it